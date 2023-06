ZVEZDA DOBILA ŠTO JE TRAŽILA, IGRAČI SU JOJ BRZI KAO METAK: Petorica fudbalera trčalo preko 35 kilometara na sat

Dobri pozavanoci modernog fudbala kažu da je danas presudno da svaki igrač ima brzinu i fudbalsku inteligenciju.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Prema ta dva segmenta uprava Crvene zvezde u proteklih desetak godina dovodi i stvara fudbalere. Istu filozofiju zahteva i novi trener Barak Bahar, koji je baš na pripremama na Zlatiboru tražio od igrača da vidi njihovu hitrinu.

Tokom jučerašnjeg dana stručnjak iz Izraela posle istrčanih deonica tražio je od svojih igrača da urade "bi-bi test". On je karakterističan za početak priprema.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Uz veliku podršku saigrača i sjajnu atmosferu, fantastični su u prvoj grupi bili Marko Stamenić i Aleks Vigo, dok je u drugoj prednjačio Jegor Prucev. On je i po završetku testa ostao da stoji na nogama, što je retkost usled velikog napora koji on iziskuje, te su usledile šale da će stručni štab da ga ostavi na terenu do popodnevnog treninga, jer se nije ni oznojio.

E, sad ono što posebno raduje sve u Crvenoj zvezdi, ali i trenera Baraka Bahara jeste da je čak petorica mladih fudbalera trčalo preko 35 kilometara na sat. Pored pomenutog Rusa Jegora Pruceva sjajni su bili braća blizanci Jovan i Nikola Mituljikić, Stefan Mitrović i Kosta Nedeljković.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Kako neko dobaci na treningu Zvezde:

- Brzi smo kao metak! Još kad se priključe Bukari, Olajinka i ako dođe Late Lat...

Kurir sport