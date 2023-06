"NEĆU DA GLEDAM KLUB U KOJEM JE VIŠE STRANACA NEGO NAŠIH Puača: Kao da smo u Keniji, a ne u Srbiji! Dajte šansu našoj deci!

Na Sportskom centru „Sajmište“ u Novom Sadu, u organizaciji škole fudbala „Petar Puača“, od 15. jula do 15. avgusta održaće se veliki kamp fudbala za decu.

Čak 200 mališana imaće šansu da potpuno besplatno, čak mesec dana usavršava "najvažniju sporednu stvar na svetu" uz asistenciju poznatih fudbalskih imena.

Sve detalje o još jednom projektu i potrazi za mladim talentima otkrio je bivši fudbaler, a danas trener i organizator ovog fudbalskog kampa Petar Puača, bivši fudbaler i fudbalski trener.

Puača očekuje 200 dece na kampu:

- Pored nagrada imamo i edukativne časove bontona, italijanskog i engleskog jezika. Jedan dan će ići na kupanje u Akva Park. Dejan Stanković će biti na kampu, a Mijatović, Savićević i drugi su promoteri kampa, obezbedili smo im veoma bogat sadržaj. Tri dečaka dobiće vaučere za kamp Dejana Stankovića "Deki 5", a 10 dečaka će dobiti vaučer za besplatnu školu od godinu dana Petra Puače - rekao je Puača.

Cilj ovog kampa je da nisu na kompjuteru, ističe Puača.

- Da ih sklonimo od raznih poroka, da pomognemo deci slabog materijalnog stanja, čiji roditelji ne mogu da priušte odlazak na planinu, na more... Ovo je već četvrta godina uzastopno. Petar Puača škola ima i fudbalski seniorski klub, i zajedno sa mojim partnerom pravimo petogodišnji plan da dođemo i do Zvezde i Partizana... Otvorili smo i menadžersku agenciju da dečake usmeravamo u najveće klubove. Srbija je nepresušan izvor talenata - rekao je Puača.

Njemu najviše smeta, to što su u klubovima "crnci" i stranci, a srpska deca nemaju šansu.

- Neću da gledam Zvezdu gde su više od polovine igrača "crnci" i stranci. Smeta mi to. Kao da gledam reprezentaiju Kenije. Dajte šansu našoj deci. To me boli. I još jedna stvar : kod mene ne može niko da igra preko veze. Zato za mene nema mesta u velikim institucijama zato što sam bez dlake na jeziku - istakao je Puača.

