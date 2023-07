ŠUT-KARTA! DUŠKO TOŠIĆ "PEDALIRAO" OGNJENA VRANJEŠA: Smestio mu otkaz u klubu uz pomoć jedne osobe! FILMSKA PRIČA!

Duško Tošić "smestio" Ognjenu Vranješu je da klub više ne računa na njega, ekskluzivno oktriva Kurira. Cela priča je gotovo filmska!

foto: Starsport

Nekadašnji reprezentativac Srbije bavi se uspešno menadžerskim poslom. Posebno je uticajan u Turskoj gde može da završi transfere u gotovo bilo koji klub. Poslednji u nizu njegovih poslova bio je dovođenje Nikola Maksimovića, bivšeg reprezentativca Srbije u redove Hataja.

foto: CEM GENCO / AFP / Profimedia

To samo po sebi ne bi bilo posebno zanimljivo, da taj potez nije značio da Ognjen Vranješ odlazi iz kluba! Pošto je Duško Tošić doveo igrača koji igra na istoj poziciji kao i Vranješ, postalo je jasno da za nekadašnjeg reprezentativca Bosne i Hercegovine neće više biti mesta u klubu.

U Hataju se bili oduševljeni kada se pojavio Duško sa idejom da im dovede Maksimovića. Odmah su na to pristali, a čak se pominje da će srpski as biti i kapiten kluba u narednoj sezoni.

foto: Privatna arhiva

Vranješ je tako ostao bez kluba i ugovora koji je potpisao prošle godine s rokom važenja do 2025. godine. Ognjen će morati da potraži novu sredinu. A, to mu ne ide uopšte lako. Transfer u Partizan koji je bio dogovaran je propao! Za to nije bio "zaslužan" Tošić, već su navijači Partizana rekli da ga ne žele u klubu, podsećajući na njegovu prošlost i izjave dok je bio fudbaler Crvene zvezde.

Tošić i Vranješ bili su dovođeni u vezu zbog raznih privatnih stvari iz prošlosti. Sada se sa privatnog terena prešlo na poslovni, Tošićeva moć u Turskoj donela mu je unosan posao, ali na uštrb Vranješa.

foto: Kurir

Ostaje da vidimo da li će biti nekih reakcija na ova zanimljiva dešavanja u Hataju, klubu koji želi da se vrati na veliku scenu posle pakla koji je prošao u prošloj sezoni. Dobro je poznato da je ovaj grad pogodio razorni zemljotres u kome su stradali i neki igrači i rukovodioci kluba. Uz Maksimovića žele da se vrate na veliku fudbalsku scenu.

foto: Marina Lopičić

Mediji u Turskoj akcentovali su da je uloga Tošića u celom poslu Hataja i Nikole Maksimovića bila presudna. Bivši srpski fudbaler dogovorio je transfer sa Volkanom Demirelom, legendom turskog fudbala, koji predvodi tim u narednoj sezoni.

Kurir sport