STARIJI JE OD MENE, DOŠAO JE TU IZ IZRAELA DA NEŠTO PRIČA! Dragan Đurić ŽESTOKO ISPROZIVAO Natha: Kada je on jedan od glavnih...

Dragan Đurić, bivši predsednik Partizana, kritikovao je aktuelno rukovodstvo crno-belih, ali i iskusnog Bibrasa Natha.

On je najpre prokomentarisao izjavu Izraelca i njegovo mišljenje da klub iz Humske ima "jedan odsto šanse da osvoji titulu".

"Tragedija je što Natho nešto priča. Čovek ima 45-46 godina, stariji je od mene. Došao je tu iz Izraela da on govori Partizanovim klincima da neće osvojiti titulu. Sve je jasno kad je on jedan od glavnih igrača, onda možete da zamislite kakav je to tim. Kako i da osvoje titulu kad se ne pojačavaju? Svi dovode nekog, Zvezda, Čukarički, Vojvodina, samo Partizan izmišlja nekakva pojačanja iz Severne Koreje ili drugih liga iz Afrike. Katastrofa", rekao je Đurić za "Informer".

foto: Starsport

Nastavio je u sličnom tonu i poručio da su čelnici glavni krivci za to što je klub osvojio samo dve titule u poslednjih devet godina.

"Ljudi koji vode klub nisu u stanju da plate struju, a onda bi neki igrač trebalo da im poveruje da će mu redovno isplaćivati platu? Pa, gde to ima!? Žao mi je što država dopušta propast i neće da se umeša. Ako prođe još malo vremena, tu ni država neće moći da pomogne. Ova uprava funkcioniše kao da joj je cilj da uništi Partizan".

