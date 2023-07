UROŠ KABIĆ JE ZVEZDIN IGRAČ! NEMA TU VIŠE DILEME: Marko Marin potvrdio ono što je Kurir prvi napisao! Čekaju se Degenek i Late Lat

Uroš Kabić biće novo pojačanje Crvene zvezde, tu više nema dileme, niti bilo kakvih spekulacija.

foto: Starsport/Srđan Stevanović

Kako je Kurir u utorak veče prvi napisao, Crvena zvezda je privodila pregovore sa Vojvodinom oko Uroša Kabića. Fudbaler koji ima samo 19 godina i kojeg odlikuje velika brzina i razoran šut, bio je izričit tokom razgovora. Jasno je predočio čelnicima matičnog kluba da sebe vidi jedino u Crvenoj zvezdi i da ga druge ponude iz inostranstva ne interesuju.

foto: Starsport

Pisanje Kurira od utorka da Uroš Kabić dolazi na Marakanu, potvrdio je danas Marko Marin, tehnički direktor Crvene zvezde.

- Zvezda uvek želi najtalentovanije mlade igrače u svojim redovima. Smatram da je jedan od njih, da je dobar igrač i da bi mogao nešto da donese. Blizu smo transfera, još nije gotov. Nadam se da ćemo završiti to, ali to nema veze sa Late Latom. On je igrač koji može igrati na više pozicija u različitim sistemima - rekao je Marin gostujući u jutarnjem programu na TV Prva i dodao da Kabića očekuje u narednim danima u klubu.

foto: Eibner-Pressefoto/Grant Hubbs / imago sportfotodienst / Profimedia

Što se tiče Emanuela Late Lata iz Atlante, situacija je sledeća.

- Videćemo narednih dana i nedelja. Nije do igrača i nas. To je do agenata i Atalante, mi ne možemo da utičemo na to. Pratili smo igrača, bili u pregovorima. I dalje je aktuelno, videćemo da li će se realizovati. Mislim da bi on mnogo dao ekipi. On je igrač koji je eksplodirao u zadnjoj godini, koji je na piku svoje karijere. To smo gledali u zadnjih godinu dana, da dovodimo igrače koji su krenuli da igraju dobro i da taj put nastave sa nama u Zvezdi.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Potvrdio je Marko Marin još jedno pisanje Kurira, ovaj put kada je u pitanju povratak Miloša Degeneka, po treći put u Ljutice Bogdana 1A.

- Miloš je već prošle godine bio želja Bahara u Haifi. Već u prvom-drugom razgovoru me je pitao ‘Šta je sa Milošem? Zašto ne razmišljate o njemu?‘. Miloš je navijač Crvene zvezde, bio je uspešan ovde, igrao Ligu šampiona. Juče smo se dogovorili sa klubom, treba još neke detalje sa Milošem da rešimo. Trebalo bi u naredna dva-tri dana da ga vidimo u Beogradu - objasnio je Marko Marin.

Kurir sport/TV Prva