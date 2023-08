BOLNA ISPOVEST FUDBALSKE LEGENDE: Govorili su da me žena vara! Video sam njen telefon i shvatio da je još gore

Čuveni Princ Rima Frančesko Toti (46), posle 17 godina braka i 20 godina veze, rastao se od supruge Ilari Blazi.

Taj raskid potresa već nekoliko godina unazad Italiju zbog ostavinske rasprave, ali i detalja koji su doveli do toga.

Slavni fudbaler i model imaju troje dece, Šanel, Kristijana i Izabel, o čijem starateljstvu se takođe vodila žestoka rasprava po sudu.

Toti je nedavno prvi put izašao u javnost sa detaljima raskida.

- Zbog koronavirusa sam izgubio oca, a žena nije bila sa mnom. Proverio sam njen mobilni, što inače nisam radio do tada, i pronašao poruke. Nisam mogao više da spavam, ništa nije bilo isto. Moje supruge, kada mi je najviše bila potrebna, nije bilo. Do mene su dolazile glasine "Čuj, Ilari ima drugog". U stvarnosti je imala više od jednog. Nikad to nismo jedno drugom učinili u 20 godina, a onda su počela stizati upozorenja od raznih ljudi kojima verujem. Jednom sam pogledao njen mobilni i video poruku posrednika između Ilari i treće osobe. Pisalo je "Vidimo se u hotelu".

Nakon njihova raskida mediji su pisali kako je i Toti, s vremena na vreme, varao suprugu, no on to demantuje. Tek kasnije počeo je da izlazi s Noemi Boki.

- Bilo je dosta glasina da smo varali jedno drugo, ali nismo. Sad ću vam dokazati. Činjenica je da sam upao u depresiju… Pretvarao sam se da je sve u redu, ali to nisam bio ja. Iz toga sam izašao zahvaljujući Noemi.

