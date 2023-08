DEJAN ANĐUS UKAZUJE NA VAŽAN DETALJ U VEZI SA UBISTVOM NAVIJAČA AEK- A U ATINI: To se mora uzet u obzir!

Umesto euforije, navijanja i fer igre, kvalifikaciju za Ligu šampiona u Atini sinoć je obeležio nezapamćen incident sa smrtnim ishodom!

U naselju Nea Filadelfija u Atini, u blizini stadiona gde je trebalo da se održi utkamica AEK - Dinamo, došlo je do stravičnog divljanja hrvatskih huligana, kada je navijač AEK-a preminuo nakon više uboda nožem.

On je hitno prevezen u bolnicu, ali je iskrvario na smrt.

U opštoj tuči je povređeno više desetina osoba, a svedoci kažu da je incident izbio iznenada i da je izgledao stravično: Navijači "Bed blu bojsa" su napravili stampedo, jednom čoveku je isečeno uvo, više njih je dobilo posekotine nožem, povređena je i devojčica od 12 godina koja se slučajno našla na mestu incidenta i dobila je udarac kamenom u glavu. Sve je trajalo oko pola sata, ljudi su padali krvavi po ulici. Grčka policija je uhapsila 98 navijača, među kojima je čak 82 državljana Hrvatske.

Utakmica je otkazana, a Dinamu preti i isključenje iz evropskog takmičenja zbog incidenta.

Na kraju strašnog ishoda otvara se serija pitanja: Da li je bilo propusta? Kako je došlo do ovakve tragedije? Kako je konvoj sa "Bed blu bojsima" neopaženo stigao do Atine? Kako je huliganima navijanje postalo važnije od bezbednosti i života?

U emisiji Usijanje na ova pitanja odgovaraja Dejan Anđus, novinar.

foto: kurir televizija

- Moramo da stepenujemo stvari. Imate u fudbalu pokvarenštinu i bandu na sve strane i onda navijači ispadaju najgori. Imate menadžere koji se svojim ženama i ljubavnicama non stop pričaju o parama. Ja ih poznajem dobro. Kada dođe leto svrbe ih prsti da zarade. Počinje trgovina kao na stočnoj pijaci samo da se uvali ugrač pa nije važno gde. Samo da se neka parica zaradi i da se strpa u džep - rekao je Anđus i dodao:

- Ti igrači su se iskvarili i masovno potražuju novac. Igrač odmah traži 5 do 6000 evra platu. Na sve to imamo navijače koji ispadaju crne ovce. Pitanje je kako su doputovali? Da li su imali karte? Ko je koga prvi tu napao, ko je vadio noževe? Postavlje se pitanje ko je koga napao? Jako je pipava granica ko su huligani, a ko pravi navijači. Ako su pravi navijači oni koji kao mrtvozornici sede na tribinama i ne čuje se muva na stadionu to nije dobro za fudbal. To nisu navijači, to su gledaoci. S druge strane te navijačke grupe su se osilile, i onda je to otišlo u ove huliganske grupe. Mi moramo da čuvamo tu razliku inače ćemo zevati na stadionu.

00:54 DEJAN ANĐUS UKAZUJE NA VAŽAN DETALJ U VEZI SA UBISTVOM NAVIJAČA AEK- A U ATINI: To se mora uzet u obzir!

Kao važnju činjenicu istakao je da su navijači Dinama u pobratimstvu sa navijačima AEK-a.

- Bed blu bojsi prave dar mar svuda. Izbegli su put kroz Srbiju jer bi ih srpska policija verovatno locirala, i možda bi ih srpski navijači dočekali. Išli su preko savezničkih država. Imate službe koje su to pustile. Ono o čemu se ne govori dovoljno, a što je veoma važno jeste da su Dinamovi navijači pobratimi sa Panataneikosom koji su rivali AEK-u. Ja sam uveren da su od Panataneikosa imali podršku i pomoć - ocenio je Anđus.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud