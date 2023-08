Navijači Dinama napravili su skandal, kada su u Grčkoj nožem ubili navijača tamošneg AEK-a.

Istraga je u toku, a mediji prenose da Hrvati ne čine ništa kako bi pomogli u razrešavanju ovog incidenta.

Gost "Pulsa Srbije" koji je odgonetnuo na koji način su navijači uspeli da dođu do Grčke uprkos svim zabranama je Ljuban Karan, potpukovnik KOS-a u penziji.

00:47 ZAŠTO SU NAVIJAČI DINAMA MOGLI NESMETANO DA PROĐU ALBANIJU I CG? Karan analizira: Potpuno su povezani sa hrvatskim strukturama

- Crna Gora i Albanija su pod velikim uticajem Hrvatske, a pogotov Crna Gora koja je potpuno povezana sa hrvatskim strukturama. Ponašali su se kao da ih to ne interesuje, jer je to bio kao tranzit kroz njihove države. Nisu hteli da ulaze u probleme. Probleme su gurnuli drugima. Mene najviše iznenađuje ponašanje hrvatske policije koja je znala, a nije sprečila, ali i grčke policija kojima je javljeno, a nisu sprečili. Biće tu istrage, a pitanje je da li ćemo doći do pravih informacija - rekao je Karan, pa dodao:

Umesto da preduzmu mere u hrvatskoj i da se sazna istina i da odgovara onaj koji je kriv, oni pokušavaju da svu krivicu prebace na grčku stranu i da zaštite grupu i ubicu.

