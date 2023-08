PROSINEČKI O DANIMA PROVEDENIM NA KLUPI BOSNE: Vranješ je bio oličenje profesionalnosti

Robert Prosinečki, legendarni fudbaler, kasnije i trener, pričao je o svojoj fudbalskoj karijeri.

Pored ostalog pričao je o boravku na klupi reprezentacije BiH za hrvatski Indeks.

Prosinečki je početo razgovor o problemu koji postoji unutar reprezentacije BiH.

"Teško mi je to da objasnim. Na klupu BiH sam seo 2018. Osvojili smo grupu u Ligi nacija, kvalifikacije smo počeli dobro, dobili smo Jermeniju i onda je došla utakmica protiv Grčke. U prvom poluvremenu smo vodili 2:0, razbili smo ih, a onda je Pjanić dobio crveni, povukli smo se, primili smo dva gola i na kraju smo dobro i prošli s tih 2:2. Već tada je atmosfera pala, otišli smo u Finsku i izgubili. Protiv Italije smo imali 1:0 i na kraju primimo dva slučajna gola. Evidentno je da BiH ima problem svih ovih godina. Igrača imaju, talent je tu, ali jednostavno nedostaje im kult reprezentacije, ono što Hrvatska ima."

Bosanski mediji su pisali da je Prosinečki imao problem s nekim igračima. Begovića je odstranio iz reprezentacije, a njegov je otac kasnije pričao da je bili pod uticajem Džeka i ostalih zvezda. Slično je bilo i s Harisom Medunjaninom.

"Mogu oni a pričaju šta hoće, ja sam barem uvek bio iskren i konkretan. Begović je navikao u reprezentaciji da radi šta ga je volja, kod mene je video da to neće tako moći. Na kraju je Ibrahim Šehić i sad prvi golman reprezentacije, a on je bio moja vizija. Medunjanin je sam došao i rekao mi da više neće igrati za reprezentaciju. Ja to nikad nisam rekao."

Prosinečki je govorio o slučaju Ognjena Vranješa.

"Za razliku od Begovića i Medunjanina, Ognjen Vranješ je totalno druga tema. O njemu mogu samo reći da dok je bio s nama, bio je oličenje profesionalnosti. Vranješ je odličan igrač, a to što je tetovirao ono što je tetovirao, to je njegov problem i normalno je bilo da nakon toga više nije zvan u reprezentaciju. Odluku smo doneli Savez i ja. Ogi je drag dečko, ali sam je sebi stvorio gomilu problema i sam se mora s njima nositi."

