DULJAJ PRED REVANŠ SA DANCIMA: Da operemo sramotu, idemo na pobedu!

Trener fudbalera Partizana Igor Duljaj rekao je da će njegov tim pokušati da popravi utisak iz prvog meča protiv danskog Nordsjelanda, kao i da će u revanšu plej-ofa za Ligu konferencija ići na pobedu.

"Igramo na našem stadionu, ako možemo da ispravimo ono što smo napravili tamo, a napravili smo ništa, osramotili smo se. Nije problem izgubiti sa 0:5, već način na koji smo izgubili. Daleko od toga da treba tražiti opravdanja, dva penala, autogol, praktično oni su bili ti koji su dominirali na terenu čitavih 90 minuta. Sve ono što je tamo bilo loše moramo da okrenemo u našu korist", rekao je Duljaj na konferenciji za novinare.

Fudbaleri Partizana dočekuju sutra ekipu Nordsjelanda, u revanš meču plej-ofa za plasman u Ligu konferencija.

Crno-beli su u prvom meču u Danskoj poraženi sa 0:5.

Duljaj je dodao da je od igrača tražio da u meč uđu sa više energije i agresivnosti.

"Igramo na našem stadionu pred našom publikom, tako da kalkulacija nema, idemo na pobedu. Sada obećavati nešto, neke velike izjave, daleko od toga", rekao je on.

Trener Partizana dodao je da je u ekipu došlo nekoliko pojačanja, kojima je potrebno vreme da bi pokazali kvalitet.

"Ono što je interesantno je da smo posle tih loših izdanja (u Evropi) uspeli da se vratimo, bez obzira da li je to domaće prvenstvo ili ova utakmica protiv Sabaha. Ja i dalje verujem u igrače, stojim iza njih i uvek ću stajati iza njih", istakao je on.

Duljaj je ocenio da je atmosfera u timu odlična, kao i da za razliku od prošlosti svi igrači na klupi proslavljaju kada ekipa postigne gol.

"To znači da im je stalo do Partizana", rekao je on.

Duljaj je uveren da će navijači pružiti podršku timu u duelu protiv Nordsjelanda.

"Verujem da će ih biti 15.000 ili 17.000 (posle kazne Uefe) i verujem da ćemo imati podršku. Znam da svi koji budu bili na stadionu pomažu meni i pomažu mladim igračima i svakom igraču koji se nalazi u ekipi", istakao je on.

Proteklih dana beogradski mediji su izveštavali da je Duljaj blizu odlaska iz kluba, a on poručuje da ne oseća pritisak zbog moguće smene.

"Važno je da to ne utiče na tim. Pitali su me, treneru šta se to piše po novinama, a ja sam im rekao, momci igrate za sebe, za svoju porodicu i za Partizan. Najbolji odgovor je bio pobeda protiv Javora 3:1", dodao je on.

Duljaj je rekao da će za klub biti veliki udarac eliminacija u plej-ofu za Ligu konferencija, ali da ostaje borba za titulu u domaćem prvenstvu.

"Želim Zvezdi, TSC-u i Čukaričkom da osvoje što više bodova (u Evropi), jer je to izuzetno važno za naš fudbal, jer je to interes našeg fudbala", rekao je Duljaj.

Mladi fudbaler Partizana Nemanja Trifunović rekao je da je svestan da igra u jednom od najvećih klubova na ovim prostorima, kao i da to donosi pritisak sa kojim mora da se bori.

"Što se tiče sutrašnje utakmice, ja verujem ako su tu navijači da uz pomoć njih možemo sve da nadoknadimo", rekao je Trifunović.

Revanš meč između Partizana i Nordsjelanda igra se u četvrtak od 21.00.

