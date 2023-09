ISKRENO, NJEGOV GOVOR TELA JE - DRUGOLIGAŠKI... Brutalne reči čuvenog fudbalera o igraču Crvene zvezde

Crvena zvezda je poražena na ''Etihadu'' od Mančester sitija sa 3:1, ali navijači srpskog tima ostali su zadovoljni, posebno jer je posle 45 minuta na semaforu stajalo 0:1.

Ipak, rival je bio ubedljivo na tim na planeti.

Većina igrača dala je sve od sebe na terenu, ali nekadašnji golman Ranko Stojić koji je sinoć na TV Arena sport analizirao utakmicu, primetio je i jednog igrača koji se ne uklapa u tu sliku.

foto: John Bradley/ProSports / Shutterstock Editorial / Martin Rickett / PA Images / Profimedia

Reč je Žan-Filip Krasou koji je priliku da zaigra dobio u poslednjih pola sata.

"Iskreno, njegov govor tela na terenu je drugoligaški. Ne samo na ovoj utakmici. On igra kao da nije sa timom na terenu. Ne znam da li je to moj utisak, ali... Bio sam i u velikim klubovima i igrao, ali to se ne trpi", rekao je Stojić.

