PREKO HOLIVUDA DO MARAKANE! Zbog PRELEPE Jane i grobari će ZAVOLETI Zvezdu! Gde god da se pojavi muškarcima ZASTAJE DAH!

Sve više prelepih i atraktivnih dama možemo videti u srpskom fudbalu.

Ovaj, i dalje pretežno muški, sport jedan je od najpopularnijih u našoj zemlji, a vodeći klubovi poput Crvene zvezde i Partizana sve više pažnje posvećuju promociji na društvenim mrežama i televiziji. Upravo se na Zvezda TV-u pojavilo jedno novo, veoma atraktivno lice, zbog kog će i grobari zavoleti crveno-belu boju.

Jana Mihailović za kratko vreme osvojila je srca navijača i pobrala simpatije, kako muškog, tako i ženskog dela publike, a do Marakane je stigla, verovali ili ne - preko Holivuda! Glumica, novinarka, voditeljka, tv lice... Prelepa Jana je sve u jednoj osobi, a specijalno za Kurir otvorila je dušu i otkrila mnoge zanimljive stvari o sebi!

Reci nam nešto više o sebi? Odakle dolaziš, čime se baviš? Pored novinarstva tvoj posao i velika ljubav definitivno je i gluma, možeš li nam reći više o tome?

- Dolazim iz Beograda, i pored završene Akademije Umetnosti u klasi profesorke Mirjane Karanović, studirala sam i novinarstvo. Glumom se bavim ceo život i može se reći da mi je to i posao i najveća ljubav, mada način na koji bih ja volela da svoju ljubav i talenat uobličim nisam sigurna koliko je moguć u našoj zemlji. Neko sam ko ceni autentičnost i zbog toga sam odlučila da se trenutno pored glume posvetim i televiziji. I pored toga što sam i ranije radila u medijima, mislim da je televizija trenutno bolji način da se nečiji talenat i intelekt prepozna. Na televiziji su važni brzina uma, snalaženje, improvizacija, nalaženje inspiracije koja se, ako znaš taj posao, dobija od sagovornika, a to je ujedno i ono što u svom poslu - glumi, najviše volim. Tu interakciju sa publikom i auditorijumom.

1 / 5 Foto: FOTO: Đorđe Kojadinović

Kako si došla do Zvezdine televizije i od kada imaš svoju emisiju? Koja je tema emisije?

- Na Zvezda TV vodim tri emisije. "Zvezda je porodica", "Ukusi zvezdaša" i "Budi deo Zvezde. Sve tri emisije su jako zanimljive i potpuno drugačije. "Ukusi zvezdaša" je emisija u kojoj kuvamo omiljena jela naših fudbalera zajedno sa njima, "Budi deo Zvezde" je emisija posvećena navijačima koji nas svojim pričama vode kroz istoriju kluba, kroz njihovu unikatnu prizmu, a to je uvek dragoceno čuti. Moja omiljena emisija kojoj sam najprivrženija je definitivno "Zvezda je porodica" i kao neko ko se godinama unazad bavi humanitarnim radom, veliko mi je zadovoljstvo što baš u ovoj emisiji FK Crvena zvezda zajedno sa fondacijama "Srbi za Srbe" i "Delije" na Marakani ugošćava ugrožene porodice širom Srbije, i na taj način podseća iznova u svakom novom izdanju emisije da je porodica osnova svega i da je ljubav prema familiji (u ovom slučaju i prema klubu) jedini način da se teški periodi prebrode.

Naveli smo da je gluma tvoja velika ljubav, u kojim sve filmovima i serijama smo mogli da te gledamo?

- Od serija u kojima sam do sada igrala volim da izdvojim "Urgentni Centar" i "Ljubavne zalogaje". Serija "Pasjača" i film "Iza Kamere" je nešto što će publika tek imati prilike da vidi na jesen i tokom sledeće godine, kao i Holivudsku seriju "Jack Ryan" u produkciji "Paramounta & Warner Brosa" na platformi Amazon sa Džonom Krasinskim i Mičel Penom u glavnim ulogama.

Da li su ti planovi za budućnost vezani za Zvezdu, glumu, novinarstvo ili nešto četvrto?

- Nikad ne planiram ništa. Zvezda TV je kolektiv pun velikih profesionalaca i mladih kreativnih ljudi, sigurna sam da će moja kreativnost tek doći do izražaja u takvom okruženju. Što se glume tiče, mnoge moje kolege bi rekle - sprema se nešto, ali ne smem da kazem šta, he, he, he.

1 / 5 Foto: FOTO: Privatna arhiva

Da li si ispratila start Zvezde u Ligi šampiona? Šta misliš, koliko mogu crveno-beli u elitnom takmičenju ove sezone?

- Naravno da sam ispratila. Ja sam veliki optimista i nadam se najboljem uvek, mislim da mogu mnogo, najviše, to i priželjkujem.

Imaš li nekog favorita među igračima? Ko ti je najlepši, a ko najbolji na terenu?

- Još uvek ih upoznajem i svi su mi ekstremno simpatični. Ne bih nikoga posebno izdvajala, ali veliki sam lokal patriota pa se radujem svakom mladom igraču prvog tima koji je iz Beograda.

Nepristojne ponude? Umem da se izborim sa tim!

Da li si kao atraktivna dama u svetu fudbala imala neke nepristojne ponude? Ako jesi, kako si regovala, a ako nisi, kako bi se izborila sa tim da se desi?

- Nikada nisam imala nepristojne ponude, tačnije, možda i jesam ali da se ne sećam jer ja sa tim umem da se izborim tj. lako se izborim sa svim što mi ne odgovara tako što se pravim da to jednostavno za mene ne postoji.

Da li prelepa Jana ima partnera? Za kraj, muški deo publike sigurno zanima - da li je lepa Jana zauzeta ili njeno srce neko tek treba da osvoji? Ako si slobodna, šta po tebi pravi muškarac treba da ima kako bi mogao da bude uz tebe? - Recimo da postoji neko u mom životu koga pre svega cenim kao čoveka i osobu koja me konstantno inspiriše. Što se tiče idealnog partnera, mora da bude inteligentan, mudar, otvorenog uma i slobodan, da ume da prepozna prave stvari i da ume da uživa u njima, da se ne bavi trivijalnostima ili prosto da bude sličan meni.

Kurir sport