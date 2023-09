NIŠTA MI NIJE BILO JASNO! Fudbaler žestoko isprozivao Lalatovića: Na treningu NIŠTA NIJE RADIO, rekao nam jedno, a onda...

Nenad Lalatović je 55 dana obavljao funkciju šefa stručnog štaba ukrajinske Zorje.

Klub je odlučio da napravi promenu posle manje od dva meseca, a Lalatović je potom izneo optužbe na račun uprave kluba.

Dvadesetak dana kasnije, fudbaler Zorje, Bogdan Butko, govorio je o srpskom treneru.

"Iskren da budem, Lalatović nam nije doneo nikakav napredak, niti je nešto promenio. Sedeo sam, gledao utakmice i ništa mi nije bilo jasno šta igramo. Kada je Nenad došao, rekao nam je da želi da igra napadački fudbal i da je tako uvek i svugde igrao. Ali to kod nas nije bio slučaj jer je tražio da igramo sa petoricom odbrambenih fudbalera. Igračima ništa nije pokušao da objasni. Ni šta da rade, ni gde da se kreću", rekao je Butko.

foto: Starsport

Ukrajinac je dodao da smatra da je Lalatović sve radio pogrešno.

"On je imao neku teoriju ali ne i praksu. Nije bilo individualnog rada, nije se radilo na uigravanju linija. Ako želite da unesete nešto novo u tim, onda morate da igračima na treningu pokazujete gde da stoje i kako da se kreću. Pogotovo što se formacija kod njega promenila u odnosu na ono što smo ranije igrali. Pre njega smo uvek igrali 4-3-3, a onda prešli na petoricu pozadi. Ako želite da implementirate novu formaciju onda bi valjda trebalo da to i objasnite igračima. Od Lalatovića to nismo videli".

