POMOĆU OVOG VOĆA IZVUĆI ĆU ČELSI IZ KRIZE! MISTIČNO JE: Bizarnom izjavom Mauricio Poketino bacio u rebus navijače kluba iz LONDONA

Čelsi je ovog leta promenio trenera, ali i veliki broj igrača. Međutim, nema naznaka izlasku iz krize poznatog kluba iz Londona.

Maurisio Poketino, novi trener Čelsija, bizarnom izjavom bacio je navijače kluba u rebus, a mnogi su se na društvenim mrežama zapitali, da li je Argentincu dobro. Čelsi ima samo jednu pobedu u prvih pet utakmica nove sezone i trenutno je 14. na tabeli Premijer lige.

Naime, Poketino je prilikom jednog intervjua izjavio da na stolu u kancelariji drži punu činiju limuna. Argentinac veruje u mističnu moć citrusnog voća da apsorbuje lošu energiju, i uvek drži činiju sa limunovima na svom stolu kako bi stvorio dobre vibracije.

- Počeli su da rade posle dve godine u Totenhemu - rekao je Poketino uoči okršaja Čelsija protiv Aston Vile i nastavio:

- Treba dati vremena limunu. Verujem u limun. Treba im dosta vremena, nisu magični, ali više nego ikada verujem u njih.

Nažalost, Čelsi je poražen od Aston Vile na svom terenu. Limunovi nisu pomogli.

- Danas u mojoj kancelariji imam žute, zelene, različite vrste. Iz Španije, iz Italije. Ne želim da lažem, postoji velika kutija limuna. Uvek sam mislio da žuti limunovi deluju mnogo bolje od zelenih, ali sada verujem u bilo koju boju – svaka boja može pomoći. Da mogu da nabavim plavi limun, bilo bi još bolje.

Maurisio Poketino je izjavio kako menja limun na svakih deset dana kada postanu "ružni".

- Oni su tu da se otarase loše energije. Neki ljudi dolaze sa lošom energijom i to ide u limun. On je kao barijera, kao sunđer. Limunovi uklanjaju svu negativnost i vidite to je neverovatno - rekao je Poketino novinarki Lori Vuds.

Pitanje je samo koliko će limunovi pomoći Poketinu, jer engleski mediji uveliko pišu da bi mogao da dobije otkaz, ukoliko Čelsi nastavi da posrće u Premijer ligi.

