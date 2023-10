POSLE PRVENCA U DRESU PARTIZANA SPOMENUO GROBARE: Nadam se da ćemo ih uskoro videti kod kuće! POTREBNI SU NAM!

Fudbaler Partizana Aldo Kalulu rekao je danas da je srećan zbog postignutog gola na utakmici protiv Napretka i istakao najvažnije da njegova ekipa svaki meč privodi kraju "mirno i bez panike".

"Zaista sam presrećan zbog gola, a ujedno se i zahvaljujem Beliću na dobroj asistenciji. Ovo je, na neki način, nastavak moje igre iz prošlog meča. U sve sam boljoj formi, a nije bilo lako igrati bez priprema. Ali, ovo je dokaz da se uz želju i mnogo rada može doći do uspeha", rekao je Kalulu, prenosi klub.

Fudbaleri Partizana pobedili su juče u Kruševcu domaći Napredak sa 2:0, u utakmici 10. kola Super lige Srbije i preuzeli prvo mesto na tabeli.

Partizan je poveo u drugom minutu nadoknade prvog poluvremena kada je strelac bio Aldo Kalulu, a konačan rezultat postavio je igrač Napretka Stefan Jovanović, autogolom u 75. minutu.

Partizan je odneo tri boda, ali je imao i mnogo propuštenih šansi.

"Istina, ali moram reći da je protivnički golman zaista bio sjajan. Ni teren nije bio sjajan, što nije izgovor, ali sve u svemu - još jedna pobeda je tu. Zaista smo bili fokusirani i završili smo utakmicu bez primljenog gola. Ali, ono što je najvažnije jeste da svaki meč privodimo kraju, kako ovaj tako i prethodni, mirno i bez panike", rekao je Kalulu.

On je zahvalio navijačima na "fantastičnoj energiji" tokom utakmice.

"Mnogo su nam pomogli i nosili nas do pobede tokom cele utakmice. Nadam se da ćemo ih uskoro videti kod kuće. Potrebni su nam", rekao je Kalulu.

"Ali, hvala mom timu bez koga ne bih ni ja došao do gola, a onda i do nova tri boda", zaključio je on.

Kurir sport/Beta