DULJAJ ODGOVORIO KRITIČARIMA: Govorili su da je Nordsjeland seoska ekipa!

Fudbaleri Partizana u subotu od 18.30 dočekuju Mladost iz Lučana u utakmici 11. kola Super lige Srbije.

Trener "crno-belih"Igor Duljaj pohvalio je protivnika i naglasio da Partizan očekuje težak zadatak.

"Čeka nas teška utakmica, pogotovo jer dolazi pred reprezentativnu pauzu i iz iskustva znam koliko to ume da bude neugodno. Mladost ima iskustvo, počev od golmana Stamenkovića, preko Miloševića kojeg poznajem još iz Ukrajine, do Tumbasevića. Stižu bez opterećenja u Humsku, nemaju imperativ pobede i to je za njih olakšavajuća okolnost. Uspeli su u prošlom kolu da uzmu bod viceprvaku TSC-u, koji je sinoć odigrao fenomenalno protiv Olimpijakosa. Samim tim su osokoljeni i zato verujem da će doći da se nadigravaju", smatra strateg Partizana.

Duljaj ponovo pozvao navijače da uprkos bojkotu dođu i pomognu svojim ljubimcima

"Koliko god ljudi da dođe na stadion, nama je potrebna podrška, pogotovo igračima. Stvarno nam navijači puno znače, oni nas uvek poguraju kada ne ide. U poslednjih nekoliko utakmica smo ih dovodili do stresa, gubili smo, pa okretali... Nadam se da će sutra ipak da bude drugačije. Nema opuštanja, maksimalno smo koncentrisani. Naš cilj je da osvojimo tri boda i to je jasno. Po tradiciji su Lučani uvek neugodan rival za nas, daju veliki broj golova iz prekida, odlično igraju glavom i moramo da pazimo na to. Najvažnije je kako ćemo mi da uđemo u meč, da dobro otvorimo.

Osvrnuo se i na ubedljivu pobedu Norsdjelanda koji je izbacio crno-bele iz Evrope.

Svaki protivnik mora da se poštuje, jedino tako može da se dođe do uspeha. Mladost shvatamo izuzetno ozbiljno. Pa, pogledajte samo Nordsjeland. Danci su sinoć pobedili Ludogorec sa 7:1, a kada su nas izbacili iz Evrope sportski radnici u Srbiji su pričali da je to anonimna ekipa iz nekog sela. Nikog ne smete da potcenite".

Novo pojačanje Partizana Aldo Kalulu ulazi u dobru formu i to svakako može da raduje Duljaja.

"Za ljude koji ga ne poznaju on je sigurno neka vrsta iznenađenja. Veliki je profesionalac, uvek na treningu daje maksimum. Videlo se i koliko mu je gol značio. Imao je krizu kada je došao, nije prošao pripreme, nije dugo radio sa ekipom i bile su mu potrebne utakmice. Ulazi polako u formu, kao i Zahid. Tek posle ove pauze, kada budemo dodatno radili, očekujem da pojedini igrači još više 'nadođu'. Što se Natana de Medine tiče, moraćemo svi da se strpimo. Imaćemo sada pauzu, probaćemo da nađemo protivnika za kontrolni meč, pa polako. Treba da uhvati ritam", rekao je trener Partizana.

