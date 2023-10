UŽIVO! PARTIZAN- MLADOST, crno-beli protiv neugodnih Lučanaca žele da potvrde prvo mesto na tabeli!

PARTIZAN - MLADOST LUČANI

SASTAVI: Partizan: Jovanović – Stojković, Ilić, Marković, Antić – Kanute, Belić – Kalulu, Natho, Zahid– Saldanja Mladost: Stamenković – Varjačić, Milošević, Joksimović, Leković – Tumbasević, Mols – Udovičić, Veličković, Sremčević – Eze

Fudbaleri Partizana dočekuju Mladost iz Lučana u utakmici 11. kola Superlige Srbije.

Partizan je posle 547 dana zauzeo lidersko mesto na tabeli sa 22 boda iz osam mečeva, uz dve utakmice manje.

Mladost je trenutno na šestom mestu sa 15 bodova iz devet mečeva.

Trener PartizanaIgor Duljaj izuzetno poštuje rivala iz Lučana.

"Čeka nas teška utakmica, pogotovo jer dolazi pred reprezentativnu pauzu i iz iskustva znam koliko to ume da bude neugodno. Mladost ima iskustvo, počev od golmana Stamenkovića, preko Miloševića kojeg poznajem još iz Ukrajine, do Tumbasevića. Stižu bez opterećenja u Humsku, nemaju imperativ pobede i to je za njih olakšavajuća okolnost. Uspeli su u prošlom kolu da uzmu bod viceprvaku TSC-u, koji je sinoć odigrao fenomenalno protiv Olimpijakosa. Samim tim su osokoljeni i zato verujem da će doći da se nadigravaju", smatra strateg Partizana.

Duljaj je ponovo pozvao navijače da uprkos bojkotu dođu i pomognu svojim ljubimcima

"Koliko god ljudi da dođe na stadion, nama je potrebna podrška, pogotovo igračima. Stvarno nam navijači puno znače, oni nas uvek poguraju kada ne ide. U poslednjih nekoliko utakmica smo ih dovodili do stresa, gubili smo, pa okretali... Nadam se da će sutra ipak da bude drugačije. Nema opuštanja, maksimalno smo koncentrisani. Naš cilj je da osvojimo tri boda i to je jasno. Po tradiciji su Lučani uvek neugodan rival za nas, daju veliki broj golova iz prekida, odlično igraju glavom i moramo da pazimo na to. Najvažnije je kako ćemo mi da uđemo u meč, da dobro otvorimo.

Utakmica na stadionu u Humskoj počinje u 18.30 časova

