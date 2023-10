FUDBALSKI SMO BOLJI OD MAĐARA! Gudelj optimista pred važan meč za Evropsko prvenstvo: Spremni smo za "RAT", pritisak nam odgovara

Srpski reprezentativac, Nemanja Gudelj, govorio je o utakmici protiv Mađarske u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo.

Utakmica će biti odigrana u petak, 14. septembra, na stadionu "Ferenc Puškaš" u Budimpešti pred oko 65.000 navijača.

- Biće drugačija utakmica nego u Beogradu. U prošlom meču nismo bili na našem nivou u prvom poluvremenu, dok smo u drugom odigrali odlično i tako bi trebalo da uđemo u ovaj što sledi. Pogotovo moramo da pokažemo borbenost i želju na terenu. Mislim da smo fudbalski bolji od Mađara, imamo mnogo kvalitetan tim, igrače u velikim klubovima, sada je sve do nas. Bitno je da izađemo na teren da pokažemo volju za pobedom, ostalo će doći na svoje - rekao je Gudelj.

Osvrnuo se i na veliku važnost meča u Mađarskoj.

- Mislim da nam taj pritisak odgovara. Nama to dobro dođe, to smo i ranije pokazivali. Selektor je rekao da su mu potrebni ratnici za ove dve utakmice i sasvim je u pravu. Mi smo u mentalnom smislu spremni za “rat”.

Navijači Srbije nisu bili zadovoljni posle poraza od Mađarske u prvoj utakmici koja je odigrana u Beogradu.

- Kritika će uvek biti, ali nama odbranu ne čine tri-četiri igrača, nego se branimo sa svih 11. Pa, ako ima kritika, onda je to za ceo tim. Ali, smatram da je to sad nebitno, nego da mi izađemo na teren kao ratnici, da pokažemo volju, onda će i kvalitet doći do izražaja.

Selektor Dragan Stojković najčešće je koristio Gudelja na poziciji centralnog defanzivca, iako je veći deo karijere proveo igrajući u sredini terena.

- Poznajem dobro pozicije i zadnjeg veznog, što sam tokom karijere više igrao, kao i štopera, što sam uglavnom u poslednje vreme. Na treneru je da odluči gde ću da igram, tu gde budem potreban, a jedino što znam je da ću dati sve od sebe, da probam da odradim posao koji se zahteva - poručio je Nemanja Gudelj.

