TO ME FASCINIRA! Kraso OTVORIO DUŠU i poslao MOĆNU PORUKU Delijama!

Fudbaleri Crvene zvezde uspeli su da savladaju IMT rezultatom 2:1 i održe korak sa večitim rivalom Partizanom u borbi za titulu.

Sada klub sa Marakane čeka novi meč Super lige Srbije i susret sa TSC-om pred koji je Žan-Filip Kraso govorio o aktuelnim dešavanjima.

- U kratkom vremenskom periodu smo odigrali dva duela, prvo u Ligi šampiona, pa potom i u prvenstvu. Pored fizičkog umora morali smo da budemo na visini zadatka protiv IMT-a, te je najvažnije da smo ostvarili pobedu. Odigrali smo dobar meč, dok je rezultat mogao da bude ubedljiviji na osnovu stvorenih prilika. Nisam mnogo puta tokom karijere igrao na terenu sa veštačkom travom, što je velika razlika u odnosu na prirodnu, ali smo se brzo adaptirali i trening koji smo imali uoči meča nam je mnogo pomogao u tome. Raduje me pogodak, jer golovi znače igračima na planu samopouzdanja i lično mi je novi pogodak podstrek da nastavim sa vrednim radom. Zatresao sam mrežu sedmi put u toku aktuelne sezone, premda se ne obazirem na statistiku. Gledam da pomognem timu tako što ću dati svoj maksimum, a podjednako volim i da asistiram - istakao je Kraso.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Snažni napadač i podjednako vešti dribler je oduševljen podrškom zvezdaša na prethodnoj utakmici, a veruje da za naredni susret protiv TSC pune tribine stadiona “Rajko Mitić” mogu da budu od velikog značaja za novi pozitivan rezultat.

- Od kada sam stigao u klub fasciniran sam navijačima. Čujemo njihovu pesmu na svakom stadionu, to kažem jer i kada smo gosti oni su mnogo glasniji u odnosu na druge gledaoce. Videli smo svi kakvu su atmosferu napravili protiv IMT-a i to mnogo motiviše. Uživam na terenu igrajući za Crvenu zvezdu i našeg 12. igrača. Međutim, nemamo mnogo vremena za odmor, već u sredu igramo protiv TSC. Dočekaćemo ekipu koja je trećeplasirana na tabeli i nastupa u Ligi Evrope. Radujemo se pravom fudbalskom okršaju, biće to evropski duel. Igramo na našoj Marakani i siguran sam da će zvezdaši doći u velikom broju da nas podrže. Uz navijače smo uvek jači i želimo da zajedno upišemo nova tri boda - zaključio je reprezentativac Obale Slonovače.

Delije mogu do automobila Na utakmici protiv TSC-a 1. novembra počinje nagradna igra kluba sa Marakane pod nazivom “Pronađi i odvezi”, a svi oni koji budu bili na stadionu će moći u njoj da učestvuju i uz malo sreće osvoje automobil Toyota Aygo X.

Kurir sport