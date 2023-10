LEGENDA PARTIZANA ZAGRMELA: "Mi smo ušli u Ligu šampiona, bili KRALJEVI u avgustu, a u maju NISMO ZNALI NIŠTA..."

Fudbaleri Partizana pobedili su Voždovac rezultatom 3:0 u 12. kolu Superlige Srbije i time vezali 11. trijumf zaredom u prvenstvu.

Crno-beli u ovom trenutku imaju sedam bodova više uz meč više od Crvene zvezde i izgledaju jako dobro na terenu. U skladu sa tim pozvali smo čoveka koji je zlatnim slovima upisan u istoriju Partizana Milivoja Ćirkovića strelca odlučujućeg penala protiv Njukasla za prolaz u grupnu fazu Lige šampiona. U razgovoru za Kurir Ćirković je istakao kako mu deluje ovaj tim Partizana i da li bi na kraju mogao da se peva šampionski "tango smrti". - Gledao sam utakmicu protiv Voždovca, generalno se videlo da Partizan traži pobedu. Bilo je malo problema u prvom poluvremenu da se probije blok Voždovčana, ali je Partizan dominirao. Drugi gol je prelomio utakmicu i posle se više pitanje pobednika nije dovodilo u pitanje - počinje priču igrač odluke protiv engleskog kluba.

Sezona za izabranike Igora Duljaja je loše počela, kasni dolazak pojačanja koji nisu prošli pripreme, a onda i krah na evro sceni navukli su brojne kritike usmerene na igrače, ipak i pored svih teškoća "Parni valjak" je ipak ostverivao pobede u prvenstvu i deluje da su zasluženo tu gde jesu.Ćirković kaže da je mnogo stvari uticalo da taj početak ne bude kako su svi očekivali i da se nada da će Partizan na kraju biti šampion.

- Za prosutim mlekom ne treba plakati. Pojačanja su stigla kasno, nisu prošli pipreme ni Saldanja, ni Kalulu, ni Severina, ni Zahid. Međutim, kako je vreme odmicalo bivali su sve bolji. Vidi se i pečat Igora Duljaja, vidi se zajedništvo i dobra atmosfera, kako se raduju ne samo golovima, nego i svim dobrim potezima. Meni je sinoć jedna situacija zapala za oko, a to je kada je Svetozar Marković uklizao, a mladi Ilić mu aplaudira,a lopta još nije stigla do njega. Pozdravlja taj njegov potez, aplaudira mu za trud i to je jako bitno, nadam se da će ovo što duže potrajati i da će Partizan na kraju biti šampion - ističe bivši reprezentativac Srbije i Crne Gore. Posle poraza od danskog Nordsjelanda u kvalifikacija za Ligu Konferencije odbrana je mnogo kritikovana, pogotovo štoperski tandem, Ilić i Marković. Međutim, crno-beli ni sinoć nisu primili gol čime su došli do brojke od 502 minuta bez primljenog pogotka u prvenstvu. Bivši desni bek kluba iz Humske kaže da je i on bio deo odbrane i da to mnogo znači za samopouzdanje.

- I ja sam bio deo odbrane, vidi se da imaju samopouzdanje, ali zajedništvo i ta požrtvovanost je jako bitna. Mislim da se oni sad takmiče i sami sa sobom, jer što duže ne primiš gol to lakše igraš. Taj podatak je za svaku pohvalu, jer je i u ligi veterana teško da ne primiš gol, a kamoli na profesionalnom nivou. Svaki trenutak koriste da napreduju i vidim da imaju podršku i bekova gde Stojković i Antić rade dobar posao, kao i vezni igrači Belić i Kanute koji im mnogo olakšavaju - kaže bivši igrač između ostalog i Radničkog iz rodne Nove Pazove.

Partizan ima 34 boda, sedam više u odnosu na "večitog rivala" uz utakmicu više. Situacija koja poslednjih šest godina nije bila uobičajena. Retko su crno-beli bili u pol poziciji da se na kraju domognu šampionske titule, deluje da sada imaju čemu da se nadaju. Ćirković kaže da je još rano da se priča o tituli, ali da za sada sve ide u dobrom smeru.

- Rano je još da se priča o tituli, dugo je prvenstvo. Treba ići utakmicu po utakmicu, pogotovo što sada ide dosta teži raspored. Kup u sredu, pa onda gostovanje u Novom Pazaru gde ne treba trošiti reči koliko je teško pobediti. Za sada ide dobro, ali da vam kažem nešto. Moja generacije je u avgustu ušla u Ligu šampiona i tad smo bili kraljevi, najbolji smo bili, a onda smo u maju bili drugi u prvenstvu, nismo uzeli ni Kup pa ništa nismo znali. To se jako brzo menja i sve zavisi od rezultata. Sada se napravila dobra atmosfera, igrači sa klupe mnogo znače, pa ćemo videti, ja se samo nadam da će igrače poslužiti zdravlje i da se neće povređivati - rekao je igrač koji je svojim prodorima po desnoj strani oduševljavao navijače kluba iz Humske.

Gajas Zahid je ponovo postigao gol, to je njegov peti pogotak na poslednjih sedam utakmica za crno-bele. Igrač koji je među poslednjima stigao u klub pokazuje zbog čega su ga angažovali čelnici Partizana. Ćirković ističe je se vidi da on mnogo zna i da sve što radi radi smisleno. - On je majstor, to se vidi odmah, po svakom njegovom dodiru, prijemu, kretanju. Vidi se da ima fudbal u "malom prstu". Kasno je došao, nije prošao pripreme, ali tek sada dolazi do izražaja, što je normalno. Potrebno mu je vreme, odlično sarađuje sa Nathom, sa Saldanjom, Duljaj mu je našao pravo mesto u ekipi i on to koristi na najbolji mogući način - zaključio je trostruki osvajač titule sa Partizanom.

