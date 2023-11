PARTIZANOV BISER BESPLATNO ODLAZI U JEDAN OD NAJVEĆIH KLUBOVA NA SVETU: Velikani zainteresovani za Popovića, evo gde će potpisati!

Mladi fudbaler Partizana, Matija Popović, uskoro će kao slobodan igrač potpisati ugovor sa jednim od najvećih klubova na svetu.

Prema informacijama koje je objavio italijanski novinar Mateo Moreto, a potom podelio najpoznatiji i najbolji specijalista za transfere na svetu, Fabricio Romano, Popović će u januaru postati fudbaler Milana.

Matija igra na poziciji ofanzivnog veznog fudbalera, rođen je 2006. godine u Altutingu u Nemačkoj, a ugovor sa crno-belima mu ističe krajem 2023. godine.

- Ekskluzivno. Milan radi na potpisivanju Matije Popovića za januar. Srpskom dragulju u decembru ističe ugovor sa Partizanom. Zainteresovani su Barselona, Real Madrid, Borusija Dortmund, Bajer Leverkuzen i Ajaks, ali Rosoneri žele da napreduju u pregovorima - napisao je Moreto.

Exclusiva. El Milan trabaja para atar a Matija Popović para enero. La joya serbia finaliza contrato con el Partizan en diciembre. Barça, Real Madrid, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen y Ajax están interesados, pero los rossoneri quieren adelantarse. pic.twitter.com/Ec58PbPqYX — Matteo Moretto (@MatteMoretto) November 3, 2023

Popović je fudbalom počeo da se bavi u novosadskoj Vojvodini, a u Partizan je stigao kada je imao 15 godina.

Prošle sezone je na 24 utakmice Kadetske lige Srbije positgao 20 golova uz pet asistencija.

Trebalo je da se pridruži prvom timu ekipe iz Humske pred početak ove sezone, ali je došlo do nesporazuma oko potpisivanja profesionalnog ugovora, prenosi "Sport klub".

Generalni direktor Partizana Miloš Vazura je na okupljanju pred početak sezone rekao da je Matiji Popoviću ponuđen najveći ugovor ikad kad je u pitanju mladi igrač.

- To je dete iz Omladinske škole. Razgovarali smo sa ocem . Partizan nije klub koji će trpeti ucene nijednog oca i dok sam ja u klubu sigurno niko nećemo davati nikakve procente, a mogu da kažem da se radi o 50 odsto od dalje prodaje. Igrač je dobio ponudu kluba koja je najveća u istoriji kad je u pitanju mladi igrač, jer mislimo da je veliki talenat, ali u ovom trenutku ponuda i dalje stoji. Nemamo nikakav odgovor, to je to. Ako ne potpiše, želim mu sve najbolje u životu - rekao je Vazura.

Popović je mladi reprezentativac Srbije, a za selekciju uzrasta do 17 godina igrao je odlično na Evropskom prvenstvu u maju ove godine. Na četiri meča je upisao tri asistencije.

Kurir sport