MENIG U PARTIZANOVOM "KLUBU 100": Lep je osećaj! Bilo je naravno i uspona i padova, ali smo uvek bili zajedno!

Fudbaler Partizana Kvinsi Menig rekao je da se lepo oseća jer je među igračima koji su odigrali više od 100 utakmica za crno-bele i dodao da ekipa bez euforije treba da nastavi sa dobrim rezultatima, posle 12 uzastopnih pobeda u Superligi.

Menig je do sada odigrao 102 utakmice za Partizan.

"Nisam pratio statistiku, ali je lepo odigrati toliko utakmica i naći se u Partizanovom 'Klubu 100'. Rekli su mi da su se ranijih godina upisali i mnogi igrači koji sada nisu u timu, a koji su mnogo uradili za klub. Lep je osećaj, moram priznati", rekao je Menig za klupski sajt.

Holandski fudbaler dodao je da su se otkako je došao, svi u klubu trudili da se oseća kao kod kuće.

"Bilo je naravno i uspona i padova, ali smo uvek bili zajedno. Beograd je lep grad. Ja volim Holandiju i to je moj dom, ali u Beogradu su me svi prihvatili", naveo je on.

U Partizan je došao 2021. godine, a upitan je koje su mu najteže i najlepše utakmice.

"Najteže su protiv Fejnorda i Nordsjelanda. A one koje pamtim kao najlepše su protiv Sparte iz Praga i Sabaha, kada smo se vratili u igru posle 0:2 - neverovatne utakmice", rekao je Menig.

Partizan je ostvario 12 uzastopnih pobeda i prvi je na tabeli Superlige sa šest bodova više od Crvene zvezde. Crno-beli će u nedelju igrati protiv Čukaričkog, a zatim sledi pauza zbog obaveza reprezentacija u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2024.

"Mi smo sada na prvom mestu i tim putem treba da idemo - fokusirano, spremno i bez euforije. Na kraju ćemo videti rezultat ove sezone. Utakmica po utakmicu", rekao je Menig i dodao da je ekipi potrebna podrška navijača.

Kurir sport/Beta

