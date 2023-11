ŽIVIMO U ZABLUDI! Savo Milošević objasnio uzroke DEBAKLA u Luksemburgu: Ako sam ja problem, idem ujutru..

Fudbaleri Bosne i Hercegovine pošteno su se obrukali porazom od 4:1 u Luksemburgu u okviru kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

Javnost u Bosni je ogorčena, a selektor Savo Milošević rekao je da postoje neke dobri momenti u porazu od Luksemburga (4:1).

"Mislim da smo videli da je nekoliko igrača bilo spremno da ide preko svoje granice na terenu. Ne moram o imenima, mislim da je to bilo vidljivo golim okom. To je najveći dobitak, igrači koji su pokazali da žele, uključujući nove igrače" , rekao je Milošević i dodao da je spreman i da napusti selektorsko mesto ako javnost to od njega bude tražila.

"Nikom porazi nisu prijatni, a najmanje meni. Ni meni ovo sve ne treba, ali niko nije rekao da će put biti lagan. Protiv Luksemburga smo igrali bez pet-šest igrača i razumem da su navijači ljuti i kivni. Onaj ko misli da imamo bolje igrače, živi u zabludi. Pretresli smo sve, imao sam tri spiska, ali to je to što imamo. Ne pričam napamet i ovo su stvari koje svi mogu razumeti. Ako javnost bude tražila da idem, nikakav problem, ujutru - izjavio je Milošević, koji ima i dodatni problem jer će nekoliko igrača morati da se čuva žutih kartona kako bi mogli u martu da igraju u baražu", rekao je Milošević.

Bosna i Hercegovina se u poslednjem kolu sastaje sa Slovačkom.

Reprezentacija BiH ima u martu poslednju šansu da izbore plasman na EURO i to preko baraža koje su izborili preko Lige nacija.

Kurir sport