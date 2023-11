TEŠKO ĆE PIKSI OSTATI SELEKTOR! Legendarni fudbaler o Stojkoviću: Hteo je da kaže kako ćete dalje, ne bih vam bio u koži!

Fudbaleri Srbije uspeli su posle 24 godine da se plasiraju na Evropsko prvenstvo.

Orlovi su uz mnogo muka i neubedljivih partija uspeli da izbore plasman na kontinentalnu smotru i ostvare uspeh koji niko do njih nije više od dve decenije kada je naš državni tim u pitanju.

Dragan Stojković je na taj način uspeo da Srbiju odvede na još jedno veliko takmičenje posle Mundijala, ali Dragiša Binić, nekadašnji fudbaler i njegov bivši saigrač, veruje da Piksi neće voditi Orlove u Nemačkoj.

- Tačno je to da je napravljen rezultat posle 24 godine. Kako tako, ali je napravljen. Pa, onako kako ga ja znam… Previše je od njega traženo. Možda je previše i očekivano. Da bi on napravio nešto, mora da ima i materijal. U tom radu da pravi nešto, normalno je da ima i grešaka. Mislim da je od strane novinara i od strane medija, ja sam zakačio razne selektore kroz svoju karijeru, ovakvu zaštitu i ovako korektan odnos prema selektoru nije imao niko. Siguran sam u to, poštovanje postoji prema selektoru od strane medija. Možda tu i grešite, ali postoji - kazao je Binić prilikom gostovanja u emisiji Sportlajt na Sport klubu, i dodao:

- Možda tu i grešite. Zašto grešite? Možda ste malim kritikama mogli da ga naterate da nešto promeni. Ovako – ušuškate ga i on ostane takav. Što nije dobro po njega, nije dobro po sve nas. Uz neku malu pomoć, možda bi on neke stvari video ranije, promenio… To što je imao, imao je. Od toga je pravio reprezentaciju. Neko je nezadovoljan sistemom. Neko smatra da je trebalo drugačije. On je zacrtao taj sistem. Izgurao je kako je izgurao, kvalifikovao se. I onda je normalno da dođe posle ta izjava, da kaže evo ja sam vratio dug svojoj državi. Mislim da je hteo da kaže: kako ćete dalje – da vam nisam u koži. I da će po meni teško ostati da bude selektor. To je moje privatno mišljenje. Ako grešim, tu sam videćemo se, ali to sam pročitao iz cele ove priče - rekao je Binić i nastavio:

- Realnost je, ne znamo kakvu sve neko ima muku dok to stvara i pravi i od čega ga pravi. I možda… Mislim da ga znam i da on to odlično vidi. Da mu se ne desi Katar. Vratimo film unazad. Ne njemu, nego našoj reprezentaciji i svima nama i, normalno i njemu koji radimo u reprezentaciji ili volimo svoju zemlju i volimo svoj tim. Otišli smo, poleteli smo pa šta nam se desilo tamo. Evropsko prvenstvo je teže od Svetskog prvenstva, tamo nema loših ekipa - poručio je Binić.

Kurir sport