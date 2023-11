JOŠ JEDAN SRBIN U JUVENTUSU?! Samardžiću propao jedan veliki transfer, njegov menadžer pričao o drugom: Sve je ostavio iza sebe!

Reprezentativac Srbije, Lazar Samardžić, bio je blizu transfera u Inter, ali je on ovog leta propao u poslednjem trenutku.

Fudbaler Udinezea bi na zimu mogao da ipak napusti taj klub pošto za njega i dalje vlada veliko interesovanje u Italiji.

Nekoliko meseci nakon propalog transfera o tome je govorio njegov menadžer, Karsten Rikar.

– Lazar je oduvek bio profesionalac do kraja, ali je očigledno bio razočaran, ko ne bi? Ipak, to što se desilo nije uticalo na njega od tada. Ima samo 21 godinu, svakako nije njegova poslednja šansa. Sve to je ostavio iza sebe, fokusirao se na Udineze i pokazao kvalitet igrajući kao starter – rekao je Rikar za medije u Italiji.

foto: FSS

Osim Intera za Samardžića je navodno zainteresovan i Juventus.

– Do sada smo radili dobro što ne komentarišemo glasine. Juve je očigledno veliki klub, sa velikom istorijom... Njegov ugovor traje do 2026. Važno je razumeti gde može da napreduje i koji je najkorisniji korak u njegovoj karijeri. To je sada Udineze, tamo je srećan i ne žurimo.

Samardžić je nedavno postao reprezentativac Srbije nakon što je doneo odluku da nastupa za Srbiju.

– Evropsko prvenstvo će predstavljati prekretnicu za njega i njegovu porodicu, pogotovo što je domaćin Nemačka gde je rođen i odrastao. Veliki turnir je oduvek bio njegov san, zato je izabrao da igra za Srbiju. Iako nije još zaradio toliko minuta u reprezentaciji, polako se prilagođava timu, šemama i stilu igre, pa se nadamo da će sledećeg leta dobiti više – zaključio je Karsten Rikar.

Kurir sport

Bonus video:

05:43 Vlahović, Srbija