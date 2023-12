"IVANOVIĆ JE BIO NAJJAČI U PREMIJER LIGI, A NIKAD NIJE UŠAO U TERETANU" Matić o Banetu kao o HULKU - "Niko mu ništa nije mogao"

Proslavljeni srpski fudbaler Nemanja Matić i u 36. godini igra na visokom nivou u dresu Rena i ističe da njegova generacija fudbalera nije toliko ni "trčala u teretanu" kao što to čine danas mladi igrači.

U intervjuu za "Yu Sport" ističe da je to posebno bio slučaj sa srpskim fudbalerima "starog kova", tako da je po dolasku u Čelsi ostao u šoku kada je video da njegov saigrač Branislav Ivanović, koji je kao odvaljen od stene, uopšte nije radio u teretani.

"Deki Stanković, Nemanja Vidić, Bane Ivanović - oni su bili ratnici. Nisu oni imali ne znam kakve individualne trenere. Ja dođem tamo u Čelsi, bio sam među najmlađima, pa su imali program za mene u teretani. Bane Ivanović je bio najjači igrač Premijer lige, a nikad nije bio u teretani, jednom je ušao da vidim gde sam ja i kao provirio da kaže 'čekam te gore'", nasmejao se Matić.

"Bane nije radio jednu vežbu, a niko mu ništa nije mogao. Ne verujem da su Vidić i Stanković isto išli u teretanu. Više je to mentalitet, da na vreme uđeš u duel, da se ne štediš, to je ono gde bi moglo da napreduju", naglasio je Nemanja Matić i potom dodao da u teretanu sada ulazi samo da se slika:

"Duel nije snaga, nego znanje. To je kao u boksu, to je takođe taktička igra, pričam sa njima i slažu se sa tim. Nije ko je jači, nego ko je pametniji. Slabo sam radio teretanu, sad kad radimo ja se žalim i izbace me, da ih čekam na terenu".

