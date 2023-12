"PIKSI, DA LI OSEĆAŠ DA TE ŽELIMO?" Selektor Stojković odgovorio na NEZGODNO pitanje u PROGRAMU UŽIVO!

Selektor Srbije, Dragan Stojković Piksi, odgovorio je na veoma nezgodno pitanje u programu uživo.

On je gostovao u "Uranku" na televiziji "K1" i voditeljka Jovana Joksimović upitala ga je: "Da li i dalje osećaš da te narod u Srbiji želi?"

Piksi nije imao dilemu:

- Mislim da osećam. Da je malo drugačije, ne bih bio selektor, ja moram da osetim iskrenu podršku da bih bio ovde. Koga? Svih! Predstavljam celu zemlju. To je odgovornost koje sam i te kako svestan, kad bih čuo ružne reči, negodovanja, ja bih sam otišao. Osećam podršku. Slobodno šetam po Beogradu i ljudi mi prilaze i čestitaju na uspehu. Imam svoje unutrašnje zadovoljstvo, ja sam obećao i ispunio, zemlju učinio zadovoljnom - zagrmeo je Piksi, pa dodao da je reprezentacija jedina svetla tačka našeg fudbala ove godine.

foto: Starsport

Zatim je objasnio da ga komentari kritičara i analitičara koji po njemu nisu relevantni jednostavno ne zanimaju.

- Ne mogu ja s njima u polemiku, ne rade u fudbalu, nemaju dan radnog staža u fudbalu. To je navijački, nema tu znanja. Ne mogu da pridajem pažnju tome i to me ne pogađa. Mene bi pogodili kad bi mi Venger ili Ančeloti kritikovali, onda bih stavio prst na čelo. Ali kada ovako čujem negativne komenatare... To je njihovo mišljenje, a ja sam ispunio ciljeve koje sam postavio pred sebe i FSS. Strateški je sve ispunjeno, da li se to nekome sviđa ili ne, to je druga stvar - dodao je Stojković.

Zatim se osvrnuo i na pitanje - da li želi da ostane selektor Srbije.

- Nije važno da li ja želim ili ne želim, nije šta ja hoću ili neću, morate da imate sagovornika - to je FSS. Imam sagovornika, ali nismo pričali. Ima vremena za to, biće ta tema na stolu. Da li bih želeo? Nije to na meni... Tehnički, ugovor mi ističe krajem godine, ali se produžio zbog kvalifikovanja na EURO. Ima vremena za to, videćemo, ne znam šta može da se desi. Iskreno, ja bih voleo pre EP da se zna da li ostajem, da li će se znati - videćemo. Ja sam miran i spokojan i fokusiran na to što nas čeka, a to je da budemo dobri i uspešni kada je najpotrebnije kada budemo igrali sa Englezima. Nemam ništa protiv da nastavim, ja volim svoju zemlju i prihvatanjem da budem selektor znao sam da dolaskom preduzimam veliku odgovornost, a čvrsto sam verovao da ćemo uspeti - zaključio je Dragan Stojković Piksi.

Kurir sport / Ž.S.

