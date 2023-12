BIVŠA ŽENA IZNELA PRVLJAV VEŠ O TOTIJU: Rekao joj da ide napolje da jede, PRATILA GA i doživela neviđen ŠOK! UHVAĆEN JE NA DELU!

Bivša supruga proslavljenog italijanskog fudbalera Frančeska Totija, Irena Blazi, progovorila je o razvodu sa slavnim fudbalerom i iznela svoju verziju priče.

Toti i Ilari su godinama važili za jedan od najskladnijih brakova na javnoj sceni, pa su mnogi bili u šoku kada je početkom 2022. godine isplivala vest da se razvode nakon gotovo dve decenije zajedničkog života.

Princ Rima tvrdio je da je razlog za prekid bila njena preljuba. Prema njegovoj verziji priče Ilari je imala ljubavnike i pao je u depresiju kada je to saznao.

Ipak, bivša gospođa Toti otkriva da fudbaler nije bio cvećka.

Ona tvrdi da je do razvoda došlo jer ga je uhvatila sa mladom ljubavnicom, TV voditeljkom Naomi Boki.

"Počele su da se pojavljuju neke slike Frančeska i Naomi Boki na tribinama stadiona. Rekao mi je: 'Ne znam ko je ona, možda su mi je predstavili u teniskom klubu. Pogledaj sliku! Ona je pet redova iza mene, nije do mene'. Kleo se da je priča izmišljena", rekla je Ilari.

Crv sumnje ju je izjedao, pa je rešila da sazna pravu istinu.

"Htela sam da vidim to svojim očima, želela sam dokaz jer Frančesko nikada ne bi priznao. Popodne, 2. jula rekao mi je da ide napolje da jede. Saznala sam gde ona živi, došla sam tamo i ispred je bio njegov auto. Slikala sam ga, ali sam ćutala. Istraga je tu stala, Frančesko je znao da sam saznala za njihovu vezu", otkriva Ilari.

Na kraju ga je primorala da prizna istinu.

"Nije mi priznao i rekla sam: 'Dosta! Ja znam sve!' Na kraju je ipak priznao, ali je rekao da nije reč o ozbiljnoj vezi. Nisam mogla da verujem da čovek koji je bio uz mene 20 godina, koji je govorio da me voli, koji se kleo da ne može da živi bez mene, može tako nešto da učini. Osećala sam se kao budala, osećala sam gađenje i bes", kaže Ilari i dodaje:

"Ponizio me je kao ženi i majku. U celoj priči su mene novinari napali. Bio je šampion, najviše me bolelo što me niko ne razume. Nisam znala da je takav. Udala sam se za njega iz ljubavi, a ne zbog novca. Uvek sam to pokazivala".

