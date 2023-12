FUDBALERI SRBIJE U NOVIM DRESOVIMA NA EVROPSKOM PRVENSTVU: Kurir otkriva zašto je Puma prekinula saradnju sa FSS

Fudbaleri Srbije igraće na Evropskom prvenstvu od 14. juna do 14. jula u novim dresovima, saznaje Kurir.

foto: FSS

Dosadašnji partner Fudbalskog saveza Srbije Puma raskinula je saradnju i naš Savez će u narednom periodu pronaći novog proizvođača opreme. Čelnici Pume jutros su objavili informaciju da raskidaju sponzorstvo sa dva fudbalska saveza, Srbije i Izraela.

Generalni sekretar FSS Jovan Šurbatović u izjavi za Kurir objašnjava raskide saradnje sa Pumom, ali i pojašnjava činjenicu da će Srbija na EURO u Nemačkoj ipak igrati u opremi Puma protiv Engleske, Danske i Slovenije.

- Uobičajeno je da se prekid saradnje objavi na vreme. Ugovor ističe 31.12.2024, mi smo ga skratili za dve godine. Želimo bolje uslove. Oprema za EP je odavno dizajnirana i odobrena. Igraćemo na EP u novim Puminim dresovima. U aprilu će biti promovisani, navijači će biti zadovoljni. Ne smem da otkrivam, ali poslušali smo glas naroda - rekao je Jovan Šurbatović i dodao:

- Već pregovaramo sa nekoliko najrenomiranijih i najvećih proizvođača sportske opreme. Imaćemo novog tehničkog partnera od 1.1.2025. za novi ciklus kvalifikacija za Svetsko prvenstvo u Americi.

foto: Nenad Kostić

Srpski fudbaleri igrali su u dresovima brenda Puma na Mundijalu u Kataru, Ligi nacija i kvalifikacijama za Evropsko i Svetsko prvenstvo.

Fudbalski savez naše zemlje u poslednje dve decenije imao je ugovore sa nekoliko renomiranih kompanija sportske opreme. Najduži partner kroz istoriju bio je Adidas, a onda posle 2000. menjali su se proizvođači. Italijanski Loto bio je sponzor od 2002. do 2006, američki Najki od 2006. do 2014, engleski Umbro od 2014. do 2018. i nemačka puma od 2018. do 2024. godine.

Kurir sport/M. Bjelinić - A. Radonić

00:30 Piksi na Puškaš Areni