TOMAS MILER PRODUŽIO UGOVOR SA BAJERNOM: On je lider - i na terenu i van njega!

Nemački fudbaler Tomas Miler produžio je ugovor sa Bajernom, preneo je klub iz Minhena.

Miler i Bajern su produžili saradnju do kraja sezone 2024/25. On je u Bajern stigao sa 10 godina i ako ostane u ekipi do isteka novog ugovora provešće 25 godina u Bajernu.

"On je lider, i na terenu i van njega. Pametno igra i veoma je raznovrstan. Takođe on skoro nikada nije povređen, uvek je tu", rekao je sportski direktor Bajerna Kristof Frojnd.

Miler je za Bajern odigrao 684 mečeva u svim takmičenjima i 22 utakmice je od rekorda Bajerna po broju nastupa koji drži golman Sep Majer.

"Želim da pomognem da tim ide u pravom smeru. Želim da obradujem naše bavijače golovima, asistencijama...", rekao je Miler.

Miler je osvojio 12 titula prvaka Nemačke sa Bajernom i dva puta Ligu šampiona.

(Beta)

00:10 Redovi za ulazak na utakmicu Crvena Zvezda- Real, 2 sata pre utakmice