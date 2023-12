ENGLESKI VELIKAN IMA NOVOG TRENERA! Zbog sukoba sa Benzemom "POPIO" OTKAZ u Saudijskoj Arabiji, pa se vratio na Ostrvo!

Portugalski trener Nuno Espirito Santo potpisao je danas ugovor na dve i po godine sa engleskim fudbalskim klubom Notingem Forest.

Bivši trener Totenhema i Vulverhemptona zamenio je na klupi Notingem Foresta Stiva Kupera, koji je u utorak otpušten zbog loših rezultata. Forest je ostvario jednu pobedu u 13 utakmica i zauzima 17. mesto na tabeli sa 14 bodova, pet više iznad zone ispadanja.

Kuper je imao veliku podršku navijača nakon što je ekipu iz Čempionšipa doveo u Premijer ligu, gde je izborio opstanak prošle sezone.

Nuno će predvoditi ekipu u subotu u utakmici protiv Bornmuta i vraća se u engleski fudbal posle dve i po godine, kada je napustio Totenhem posle četiri meseca.

On je bez posla od novembra, kada je napustio saudijski Al Itihad.

Sukob sa Benzemom Sukob sa Karimom Benzemom navodno je koštao portugalskog stručnjaka posla u Al Itihadu. Portugalac nije želeo Benzemu u timu, imao je nekoliko skukoba sa njim u svlačionici i zahtevao je od čelnika kluba da ga prodaju jer se ne uklapa u ekipu. Umesto toga, oni su rešili da se zahvale treneru. Iskoristili su seriju loših rezultata i zahvalili se iskusnom treneru.

Kako je preneo Skaj, 49-godišnji trener je jutros upoznao igrače i vodio trening i od njega se očekuje da u drugom delu sezone izvede klub iz opasne zone.

On je od 2017. do 2021. godine imao dobre rezultate u Vulverhemptonu koga je iz Čempionšipa doveo u Premijer ligu i u dve sezone osvojio dva sedma mesta. Takođe, predvodio je taj klub do četvrtfinala Lige Evropa.

Kurir sport/J.M/Beta

