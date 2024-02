NA VELIKU SCENU STIŽU NEKI NOVI KLINCI! Ovi fudbaleri Zvezde i Partizana mogli bi da OBELEŽE drugi deo sezone u Superligi!

Fudbaleri Crvene zvezde i Partizana okončali su pripreme i vrše poslednje korekcije za nastavak sezone. Mnogo mladih igrača našlo se na spisku putnika za Kipar, a svima njima samim odlaskom sa ekipom je pokazano da se na njih ozbiljno računa u bliskoj budućnosti.

Krenimo od crveno-bele strane. Uz mlade naraštaje koji su se već na neki način afirmisali u Superligi, ovo će biti polusezona u kojoj će prilika biti pružena još nekolicini momaka. Uroš Sremčević će svakako biti centralna figura i od njega će se sigurno najviše očekivati u skladu sa obeštećenjem od dva miliona evra kojim je oboren rekord kada je reč o razmeni igrača između klubova u Superligi. Pored njega igrač koji će dobiti značajnu minutažu jeste Viktor Radojević. Mladi levi bek se jako dobro pokazao na prijateljskim utakmicama, a igra na poziciji koja je u Ljutice Bogdana već tradiocionalno deficitarna.

foto: FK Crvena zvezda

Tu je i čitava plejada mladih fudbalera od kojih je Vladan Milojević i sastavio tim za utakmicu sa omladincima Pafosa. Andrija Maksimović, Vladimir Lučić, Jovan Šljivić, Nikola Knežević, braća Mituljikić. Jako puno materijala i "štofa" za potencijalno velike prihode od transfera u budućnosti. Zbog toga pozvali smo bivšeg direktora omladinske škole Crvene zvezde Dragana Mladenovića, čoveka koji je godinama radio i imao na oku momke koji su sada iskočili u prvi plan.

foto: www.crvenazvezdafk.com

- Kada nekog dovete za tako veliki novac kao Sremčevića sigurno je da se od njega mnogo očekuje, doveden je da bude startni centarfor. Ima iskustvo igranja u Superligi, ali jedno je igrati u Lučanima, a potpuno drugo u Crvenoj zvezdi. On je već bio u Zvezdi i zna šta se očekuje i ja sam uvek za to da se dovode igrači iz Srbije, jer poznaju mentalitet kluba. Radojević je klasičan levi spoljni, može da pokriva i celu stranu. Voleo bih da dobije šansu, jer sam siguran da može da izdrži taj pritisak. To je dete Zvezde i dajem apsolutnu podršku kada se guraju mladi igrači. Pored njih, tu je i Šljivić na koga treba obratiti pažnju, braća Mituljukić bi sada trebalo da dobiju šansu. Samo je potrebno naći balans između toga šta očekujete od tih igrača, jer njihova cena svakom utakmicom u prvom timu značajno raste - rekao je bivši igrač crveno-belih.

foto: Starsport

Slična je situacija i u Partizanu gde je nekoliko momaka projektovano da dobije veću šansu. Mateja Stjepanović je neko od koga se možda najviše očekuje. Jesenas je takođe dobio poverenje Igora Duljaja koje je oličeno u startnoj postavi u pobedi u derbiju gde je odradio jako dobar posao. Pored njega deluje da je Samed Baždar konačno počeo da igra kako se od njega očekuje, jer je fantastično odradio pripreme za šta je dobio i javne čestitke trenera Duljaja. Tu je i Nemanja Trifunović koji je letos bio najbolji od mladih igrača u Sloveniji, ali nije eskplodirao jesenas što se svakako očekuje na proleće, jer je nesumnjivo veliki potencijal. Da bi iz Partizana dobili informacije o pomenutim igračima pozvali smo bivšeg igrača Partizana i aktuelnog člana skauting službe Milivoja Ćirkovića da nam iz svoje pozicije približi o kakvim se igračima radi i ko je od njih najbliži mestu bonusa.

foto: Starsport

- Ja sam bio na pripremama sa prvim timom i Baždar je zaista fantastično odradio sve treninge i utakmice i mislim da je zaista zaslužio mesto startera. Stjepanović takođe, kao kapiten te generacije verovatno je najbliži, ali je to svakako odluka Igora Duljaja. Tu su i Janko Jevremović i Nemanja Trifunović oni zaista imaju veliki potencijal i dobra je stvar što je Duljaj na slatkim mukama. Bilo koga da stavi u tim od tih momaka mislim da neće pogrešiti. Opet to zavisi i od utakmica i od svih pratećih stvari - istakao je strelac čuvenog gola iz penala za plasman u Ligu šampiona.

Kurir sport

BONUS VIDEO:

02:42 POBEDA SAUDIJSKE ARABIJE OČEKIVANA? Trener: Ulažu mnogo u fudbal, imaju ratnički mentalitet, a uslovi za trenine su im SVEMIRSKI!