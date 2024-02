(UŽIVO) CRVENA ZVEZDA - VOŽDOVAC: Milojević odabrao OVIH 11 IGRAČA, crveno-beli nemaju prava na KIKS, stiže nezgodan rival!

Fudbaleri Crvene zvezde igraju protiv Voždovca meč 20. kola Superlige Srbije.

Ovaj duel počinje u 16.30 časova na "Marakani".

Sastavi: Crvena zvezda: Popović - Nikolić, Spajić, Dragović, Rodić - Mijailović, Kanga - Bukari, Šljivić, Olajinka - Endijaj. Trener: Vladan Milojević. Voždovac: Katić - Flemings, Jocić, Krpić, Lukić, Matić, Mitrović, Nešković, Vujanović, Đuričić, Đurđević. Trener: Nikola Mitić.

foto: Starsport©

UOČI MEČA

Posle jesenjeg dela sezone, Zvezda ima bod zaostatka za Partizanom i sve je i dalje otvoreno u borbi za titulu.

U prvom delu sezone, Voždovac je u 5. kolu Superlige Srbije uspeo da savlada Zvezdu sa 3:2, a u jednom momentu je vodio sa velikih 3:0 golovima Burmaza, Neškovića i Teodorovića.

"Željno iščekujemo nastavak prvenstva, da pokažemo kvalitet i upustimo se u tešku borbu do kraja šampionata. Očekuju nas zahtevni mečevi odmah na početku, nijedna utakmica nije laka, ali sam optimista. U goste nam dolazi neugodna ekipa. Uz večitog rivala to je tim koji najmanje 'leži' Crvenoj zvezdi. Dva puta su nas pobedili na 'krovu', pre dve godine i sada u aktuelnoj sezoni. Bez obzira na promenu trenera, Voždovac u kontinuitetu ima izgrađen stil i filozofiju igre. Mladi igrači su sposobni i znaju da igraju, uz to su motivisani i puni elana. Očekuje nas dobra i teška utakmica", zaključio je Vladan Milojević.

foto: www.crvenazvezdafk.com

„Za svakog trenera i igrača su utakmice protiv dva srpska najtrofejnija kluba uvek idealna prilika za dokazivanje, pa će tako i ovaj meč biti motiv za moju ekipu i mene da se pokažemo u što boljem svetlu“, izjavio je trener Voždovca Nikola Mitić.

Mitić ima tek 32 godine, te je nedavno postao najmlađi prvi terener u istoriji Superlige Srbije. Debi će imati baš protiv Zvezde na stadionu „Rajko Mitić“.

(Kurir sport)