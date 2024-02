PONOVO RADI BIOSKOP! Superliga nam se vratila: Oranice, ujed psa, krvave glave, saopštenja... Malo fudbala i spektakl van terena!

Nije najbolja, ali je naša! I, ako ništa drugo, kada počne bar nikad nije dosadno! Superliga se vratila, a prvi mečevi prolećnog dela sezone doneli su nam puno zanimljivih stvari i najmanje - fudbala!

Krenimo redom...

Posle rutinske pobede Čukaričkog na gostovanju Radniku (0:3) na terenu u Surdulici koji nije bio idealan za igru, usledila je više nego uzbudljiva subota koja je donela i prve mečeve beogradskih večitih rivala ovog proleća.

Partizan je u Ivanjici protiv Javora tražio tri boda za nastavak borbe za titulu i do pobede je došao posle pravog rata na terenu!

Magija Saldanje posle auta Antića i dobrog snalaženja Nikolića, bila je dovoljna da crno-beli upišu tri boda po terenu koji je iz sezone u sezonu sve gori i gori.

Na sreću po sve aktere ove utakmice bar je vreme bilo lepo, jer da su padali kiša ili sneg - po ivanjičkoj oranici bi bilo nemoguće kotrljati loptu. Meč Javora i Partizana pored magije Saldanje i katastrofalnog terena obeležile su i čak tri krvave glave (Marković i Trifunović iz Partizana i Dukure iz Javora), pa se može reći da su najveće pohvale na ovoj utakmici zaslužili ljudi iz lekarskog tima koji su imali posla više nego golmani Jovanović i Manojlović.

"U oči upada" i veliki broj kartona koje je podelio sudija Milan Ilić. Igrači Javora dobili su čak pet javnih opomena, dok su kod crno-belih "požuteli" Ovusu i Natho, a Antić je zaradio i isključenje. Najgore od svega, kartona je moglo da bude i daleko više jer se igrači definitivno nisu štedeli. U rovovskoj borbi na terenu na kraju se bolje snašao Partizan, koji je imao i odličnu podršku navijača, a izjava Igora Duljaja po završetku meča najbolje govori koliko je ovo bila teška utakmica za igru.

- Čestitke za oba tima, sjajnu atmosferu i za podršku. Izuzetno je teško igrati u ovim uslovima. Ljudi lete na Mars u 21. veku, mi ne možemo da obezbedimo teren. A lepe uspomene me vežu za Ivanjicu, baš na ovom terenu sam igrao - rekao je, između ostalog, Duljaj.

Zatim je na scenu stupila i Crvena zvezda. Premijera prolećnog dela, povratak Vladana Milojevića na klupu i spektakularna atmosfera za koju su se pobrinuli navijači definitivno su ono što treba izdvojiti iz meča u kom je Zvezda savladala Voždovac sa 2:1, a golove su postigli Rodić i Olajinka sa jedne i Nešković sa druge strane.

Ovo je još jedna utakmica posle koje će se daleko više pričati o stvarima koje nisu vezane za samu igru, ali su, za razliku od duela u Ivanjici gde se moglo razgovarati o terenu, krvavim glavama ili hit izjavi Duljaja, u centru pažnje bili navijači koji su priredili spektakl za pamćenje.

Koreografiju koju do sada nismo imali priliku da vidimo napravile su Delije i vodile su četu Vladana Milojevića do pobede.

U senci mečeva večitih rivala odigrane su i utakmice Vojvodina - Mladost (1:1) i Železničar - Novi Pazar (2:2). I dok je u Novom Sadu bilo relativno mirno i pored gola gostiju u samom finišu, u Pančevu se vodila velika bitka koja je svoj nastavak dobila po završetku utakmice! Novi Pazar se, nezadovoljan suđenjem, oglasio sa čak dva saopštenja, a čelnici ovog kluba pripretili su i da će se žaliti Evropskoj kući fudbala!

U prvom saopštenju Pazarci su tražili smenu predsednika sudijske komisije FSS, Dejana Santrača.

- Upravni odbor FK Novi Pazar traži hitnu smenu Dejana Santrača, predsednika Sudijske komisije Fudbalskog saveza Srbije zbog sukoba interesa i tendencioznog delegiranja sudija na utakmicama Super lige, a naročito onih koje igra Novi Pazar. Sve je kulminiralo na utakmici u Pančevu između neformalnog Santračevog kluba Železničara i Novog Pazara, koju je sudio njegov prijatelj Ivan Stamenković. Cela fudbalska javnost je znala, od trenutka kada je delegiran ovaj sudija, da je jedini zadatak bio da se pomogne timu iz Pančeva da dođe do bodova.

Osim što sudija ne zna ni elementarna pravila fudbalske igre, cela utakmica je vođena tako da se ošteti Novi Pazar i da Železničar dođe do bodova. Očigledan kazneni udarac Stamenković nije dosudio za Novi Pazar, već je to uradio tek na intervenciju iz VAR sobe i to teška srca. Novi Pazar je oštećen za još jedan jedanaesterac zbog igranja rukom, koji nije dosuđen. Skoro cela utakmica je bila na granici incidenta, samo zbog njegovog neznanja i navijačke pristrasnosti. Nema dileme da je on poslat po zadatku Dejana Santrača, za koga cela javnost zna da stoji iza Železničara.

Novi Pazar će kompletan snimak sa svim situacijama postali UEFA, od koje će tražiti hitnu reakciju, jer ne očekujemo bilo kakvu reakciju od FSS. Ovo što smo doživeli u Pančevu, zapravo je poruka Novom Pazaru da se ne nada da će igrati evropska takmičenja. Jasno je da imamo potpuno neregularno prvenstvo, po ko zna ko koji put, u kome se sve već zna na samom početku – i ko je prvak i ko igra Evropu i ko ispada, a nama ostalima ostaje da igramo „ligu bez briga“ - napisali su Pazarci.

Nedugo zatim, oglasili su se još jednim saopštenjem u kom su istakli sledeće:

- FK Novi Pazar obratiće se sutra Odeljenju za integritet UEFA, zbog tendencioznog selektiranja sudija od strane predsednika Sudijske organizacije FSS Dejana Snatrača. Istovremeno, kako predviđaju pravni akti FIFA, najkasnije do 15 časova, što je 24 sata od završetka utakmice, biće prosleđen materijal Svetskoj fudbalskoj organizaciji sa utakmice Železničar – Novi Pazar, na kojoj je Santračev lični prijatelj Ivan Stamenković pokazao elementarno fudbalsko neznanje i ljudski nemoral.

Da su naše tvrdnje tačne ilustrujemo podatkom da je u Prvoj ligi Srbije 22/23, sudija Stamenković na čak sedam utakmica „delio pravdu“ Železničaru. U tekućem prvenstvu Super lige, već je sudio tri puta i uvek kad je Železničar bio domaćin i na svim utakmicama su gosti oštećeni: Čukarički, Napredak i Novi Pazar.

Ovo ne radimo samo zbog Novog Pazara, već zbog svih ljubitelja fudbala koji su oterani sa stadiona i tribina zbog raznih Santrača i Stamenkovića. Mi ne otkrivamo nikakvu toplu vodu, jer ovo zna celokupna fudbalska javnost, ali zbog straha od osvete „glasno“ ćuti. Svesni smo da će posle ovoga uslediti osveta onih u čijim su rukama i „nož i pogača“, ali smo spremni da idemo do kraja i podneseno i najveću žrtvu samo da stvari isteramo na čistac. Mi posle današnje krađe u Pančevu nemamo više šta da izgubimo!

Dakle, prvo kolo, a već dva saopštenja, tri krvave glave, spektakl na tribinama i jako malo fudbala. Uz to, treba napomenuti da je Partizan ostao lišen pomoći Natana de Medine kog je uoči meča u Ivanjici ujeo pas, pa je nesrećni defanzivac morao da primi tetanus!

Uz to, vredi napomenuti i zanimljivu scenu po završetku utakmice u Ivanjici kada je jedan od navijača Partizana ponudio svoju ženu Mateušu Saldanji.

- Saldanja, j*bi mi ženu - povikao je jedan od navijača na engleskom jeziku, a Brazilac se na sve to samo nasmejao.

Kada se sve sabere i oduzme, čak i ovo nekompletno prvo kolo prolećnog dela Superlige Srbije donelo nam je puno zanimljivih stvari. Na veliku žalost, puno zanimljivih stvari, a najmanje fudbala!

Ponovo radi superligaški bioskop, a naše je samo da uživamo! Koliko god da je to moguće...

