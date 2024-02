SLAVNI GOLMAN KAČI RUKAVICE O KLIN: Džo Hart na kraju sezone završava karijeru

Engleski fudbalski golman Džo Hart završiće karijeru na kraju sezone, objavio je njegov klub Seltik.

Bivši golman reprezentacije Engleske i Mančester sitija napuniće 37 godina kada njegov trogodišnji ugovor istekne na leto.

Hart je seniorsku karijeru počeo u aprilu 2004. godine u Šruzberiju, a igrao je još za Barnli i Totenhem, kao i na pozajmicama u Trenmeru, Blekpulu, Birmingemu, Torinu i Vest Hemu. Odigrao je gotovo 700 utakmica.

"Džo je imao fenomenalnu karijeru i znam da će mnogo nedostajati fudbalu kada se povuče na leto. Za sve što je uradio, Džo zaslužuje velike pohvale i čestitke, bio je briljantan u Seltiku i za igru na najvišem nivou, na domaćem i međunarodnom planu", rekao je trener Seltika Brendan Rodžers za klupski sajt.

On je dodao da je sa Hartom lepo sarađivati, da je tokom karijere bio dobar saigrač i da je njegova radna etika primer za svakoga u fudbalu.

"I dok će to biti gubitak na terenu, znam da će u nekom obliku ostati u fudbalu. Fudbal će uvek biti deo njegovog života. Potpuno razumem i poštujem Džoove razloge i što je to stavio do znanja klubu i navijačima. Takođe, znam da će istim intenzitetom i zalaganjem nastaviti da radi do kraja sezone, po čemu je uvek bio poznat", naveo je trener Seltika.

Hart je igrao za mlade reprezentacije Engleske, a za A tim odigrao je 75 utakmica.

