ZDRAVKO JOKIĆ O PENALIMA ZA ZVEZDU I PARTIZAN: Sudijski ekspert video TRI prekršaja kod DVA penala! VIDEO

Zdravko Jokić, ekspert za suđenje, prokomentarisao je u emisiji "Pregled kola" na TV Arena sport, situacije iz minulog kola Super lige Srbije.

Najviše pažnje izazvala su dva dosuđena penala za Crvenu zvezdu u derbiju kola protiv TSC-a u Bačkoj Topoli.

Prvo je na red došao penal za Zvezdu posle starta Vulića na Kangi.

- Sudija je pokazao da je to bila igra rukom, ali ima još jedan kontakt pre toga, nogom. Na stopalo leve noge Kange ide igrač, a posle toga u padu ruka klizi po travi. To nije ruka koja podupire telo. To je ruka koja klizi po travi prema lopti, ruka ide prema lopti, a ne obrnuto. Ruka je evidentna, ali za sudiju je bilo teže da vidi tu nogu, jer je bio iza njih. Sve je to gledao s leđa. Ne da deluje kao prekršaj, nego su i jedna i druga stvar prekršaji - objasnio je Jokić.

Do drugog penala Zvezda je došla pošto je Antonić odgurnuo Olajinku.

- Kod svih centaršuteva u kazneni prostor se ceni da li lopta dolazi u igrajući prostor napadača. Ova lopta je išla u igrajući prostor igrača koji je bio guranjem s leđa smaknut, proleteo je ispod loptem nije bio u poziciji da igra. Ne treba da bude jak kontakt da bi se igrač izbacio iz ravnoteže. Videlo se da je igrač proklizao ispod lopte koja mu dolazi u igrajući prostor. Kazneni udarac postoji - zaključio je Jokić.

Kada je u pitanju utakmica Partizan - Železničar, sudija Danilo Nikolić prvobitno nije dosudio jedanaesterac, ali je posle intervencije VAR-a promenio odluku.

- Sudija je bio vrlo dobro pozicioniran, međutim, prvo je došlo do sudara potkolenica oba igrača i mislim da je u poslednjoj fazi da kada igrač odbrane ispucava loptu, on kači vrhom kopačke Baždara i to je bilo teško da se vidi. On izbija, pa dolazi do potkolenice, napravi zamah i kači stopalo. Nije jednostavno situacija, VAR je analizirao, zvao ga je, on je promenio odluku jer je VAR bolje video situaciju - prokomentarisao je Jokić.

