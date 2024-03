KAKO ON MOŽE DA BUDE IZNENAĐENJE? Piksi nahvalio jednog igrača Srbije: Na NJEGA uvek možeš da računaš, pokriva nekoliko pozicija!

Selektor reprezentacije Srbije, Dragan Stojković Piksi, obratio se javnosti uoči prijateljskih utakmica protiv Rusije i Kipra.

Orlovi će 21. marta biti gost u Moskvi, a 25. u Limasolu.

Piksi je govorio o raznim temama, a objanio je i zašto je fudbaler Crvene zvezde Srđan Mijailović možda i pomalo iznenađujuće dobio poziv.

foto: Starsport

"Kad neko kaže da je Mijailović iznenađenje, pa kako on može da bude iznenađenje? To ne može da bude nikakvo iznenađenje. Može neko koga ne poznajem. Mjailović je igrač koji pokriva nekoliko pozicija, koji igra profesionalno i maksimalno. Neko na koga uvek možeš da računaš. "Devojka za sve", u principu. Može da igra i ovde i tamo i ovamo. Može sigurno tri pozicije da pokriva", rekao je Piksi i dodao:

" I zaslužio je. Igrama u Ligi šampiona, pre svega. 'Ajde ovu našu ligu kad gledamo, to je daleko velika razlika u kvaliitetu pa ona može da prevari kad je u pitanju procena kvaliteta nekog igrača. Ali kada igraš na tom nivou kao što je LŠ ili Evropu, on je odigrao dosta dobro. Neko je ko se ne štedi i, pre svega, njegova ličnost je za svaku pohvalu. A to je jako bitno. Njegov privatan život je izuzetno za pohvalu. Tako da nije nikakvo izneađenje, zaslužio je da bude to. E sad, do juna ćemo pratiti i videti.", objasnio je Piksi.

Kurir sport