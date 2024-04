"TRAŽIO SE NOVI TRENER, GENERALNI DIREKTOR JE IMAO VELIKI PRITISAK DA ME SMENI" Malo je falilo da Duljaj napusti klupu Partizana!

Fudbaleri Partizana i Novog Pazara sutra u Humskoj ulici od 20 sati igraju meč 29. kola Superlige Srbije.

Pred sutrašnju utakmicu, novinarima se obratio šef stručnog štaba beogradskog tima, Igor Duljaj.

- Derbi... Za nas je svaka utakmica derbi, bez obzira na ime rivala. Ulazimo sa malo više optimizma posle pobede nad Voždovcem na način na koji smo dobili taj meč. Pokazali smo da i kada je teško, ekipa se ne predaje. Ponovo smo pokazali karakter i osvojili važna tri boda. Utakmica je u 8 uveče, hvala klubu što će ulaz biti besplatan i verujem da će sutra biti dosta naših navijača, stvarno su nam potrebni'', rekao je Duljaj.

foto: Starsport©

Trener Parnog valjka se obratio i navijačima Partizana.

- 'Imam jednu veliku želju, da kada naši igrali postignu gol, da jednom otrče ka našem jugu, dakle da se vrate navijači Partzizana. Ne vidim Partizan bez navijača. Mnogo sam tužan zbog toga i znam koliko to igračima znači. Voleo bih pre nego što neki igrači odu u inostranstvo da osete tu draž, tu energiju posle postignutog gola, da krenu ka jugu'', istakao je on.

A što se tiče narednog rivala?

- U ekipi Novog Pazara ima dosta igrača koji su nastupšali u Partizanu. Došao im je novi trener, igrači obično u takvim situacijama žele da se dokažu treneru. Sigurno i oni imaju ambicije, ali naš cilj je da na našem terenu osvojimo tri boda.

Kada smo mi u pitanju, nema olakšavajućih okolnosti. Mi smo uvek pod nekim pritiskom, što je i normalno, a to se i videlo tokom ove sezone. Navikli smo ljude na pobede i kad dođe do lošijeg rezultata, napravi se negativna atmosfera. Nismo briljirali u par utakmica, ali nama je najvažniji rezultat u ovom trenutku.

foto: Starsport©

Govorio je Duljaj i o čestim promenama trenera u Superligi.

- To je izuzetno teško pitanje. Da bi nešto uspelo, potrebno je vreme i stabilnost. Teško je u mesec dana uigrati tim, ostvariti rezultate. Jednog dana ćemo pričati o tome. Kada sam ja u pitanju, još od Slovenije su postojale indicije, neću da imenujem, gde se već tražio novi trener Partizana. Ja znam da je generalni direktor imao veliki pritisak da me smeni. Mene je zaštitilo ime i trag koji sam ostao u Partizanu. Verujte, da nije toga, već bih posle Slovenije bio smenjen. Uvek treba stati iza trenera, nije dobro da se treneri menjaju tako često, jer im treba kontinuitet. To je moje skromno mišljenje, ali nažalost takva je praksa u našoj zemlji'', ističe Duljaj.

Kurir sport

