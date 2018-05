NEMA ZEZANJA Kalinić pred F4 otkrio kakav je Željko Obradović

Kaliniću će ovo biti treći fajnal-for, za sada mu je procenat 50 odsto, prošle godine je postao šampion Evrope, a 26-godišnje krilo tu ne namareva da stane. Konačno je potpuno fit, povreda ga je dugo mučila, ali u plej-of mečevima protiv Baskonije svima je bilo jasno - to je onaj stari Kalina.



- Meni je ovo treći, a Feneru četvrti uzastopni fajnal-for, tako da smo u prednosti kada je reč o iskustvu i pripremi za važnost utakmice i okruženje. Doduše, imamo i mi debitante na fajnal-foru, ali bićemo spremni - rekao je Kalinić za Sport klub i dodao:

- Jesmo izgubili kreaciju i spolja i na niskom postu odlaskom Bogdanovića i Judoa, ali mislim da su ih igrači koji su došli zamenili na dostojan način, dok je Veseli dobio više prostora i igra sjajno ove sezone. Neki se još traže, drugi su iznenadili, poput Gudurića. Rekao bih da smo malo manje iskusni od prošlogodišnjeg tima, ali smo i homogeniji, prava smo družina i držimo se zajedno još više nego prošle sezone.

Kalinić je otkrio i neke detalje saradnje sa Željkom Obradovićem, sa kojim radi već tri sezone.

- Ono što kod Željka na početku smatraš detaljima, posle uvidiš da su to najnormalnije stvari, koje nekada uzimamo zdravo za gotovo. Neki elementi koje učiš kao dete, demarkaciju, čekanje bloka za tebe, fintu, naskok na dve noge... Te stvari se izgube u kompleksnosti igre kako vreme odmiče, razmišljaš o tim složenijim stvarima, a zaboraviš najosnovnije. Izdvojio bih Željkovu upornost i njegovu motivisanost da posle devet osvojenih titula prvaka Evrope i dalje dolazi svaki dan u halu, gleda snimke... Takođe, dopada mi se i njegova spremnost na promenu, nije sujetan i spreman je da menja nešto što ne ide, da se prilagodi, a mislim da to mnogim trenerima nedostaje i da se događa da izgube kompas.

foto: euroleague.net

Iako mnogi već vide Fener u finalu, reprezentativac Srbije upozorava da je Žalgiris veoma opasan i da forsira igru sličnu Fenerbahčeu.

- Očekuje nas odličan i zanimljiv meč, videlo se to i u dve utakmice koje smo igrali u ligaškom delu sezone, bili su neizvesni i na jednu loptu. Dve ekipe sa sličnim stilom igre, to je čvrsta odbrana, dosta pik-en-rola. Mislim da je ključno da pariramo na pravi način njihovoj fizičkoj igri, kao i da zaustavimo šutere, pre svih Pengosa. Jankunas i on su im najjača oružja, a Milaknis je uz Pengosa najbolji šuter. Ako to uspemo, možemo da se nadamo pozitivnom ishodu - smatra Kalinić.

Marko Gudurić ide uzlaznom putanjom, što je pokazao upravo u plej-ofu protiv Baskonije.

- On je dobar igrač, to nije ni bilo sporno. Iskoristio je prostor koji je dobio povredama Nanelija, mojom, negde je izostao i Datome. U sportu je najvažnije da budeš spreman kada prilika dođe, a on jeste bio, uradio je posao na sjajan način. Igra vrhunski i nadam se da će tako da nastavi. Mislim da je prilično popravio odnos prema odbrani, a zatim i šut iz driblinga, kao i vođenje lopte - ocenio je Kalinić.

Nikolu su posebno pogodile priče da je folirao povredu kako ne bi igrao za reprezentaciju, što nema veze s istinom.

- Eto, folirao sam se sedam-osam meseci - ironično je rekao i objasnio:

- Bilo je to novo iskustvo za mene jer nikada do sada nisam imao ozbiljniju povredu, a sada sam morao da se nosim sa svime što takva povreda donosi. Optimistično sam gledao i na tu povredu, možda sam je malo olako shvatio, sve sam mislio proći će, a na kraju se pogoršalo i završio sam tu gde sam završio. Imao sam veliku želju da igram na Evrobasketu, pa još u Istanbulu, gde živim već treću godinu, ali bio sam onemogućen.

Kurir sport/Sport klub

Kurir

Autor: Kurir sport , Sport klub