SJAJNA SVEČANOST NA KALEMEGDANU: Svečano otkriven Spomenik utemeljivačima srpske i jugoslovenske škole košarke, srpsko-francuskog prijateljstva!

Ta slavna reprezentacija se sastojala od 13 košarkaša koji su igrali za Crvenu zvezdu i Partizan, a to subili Nebojša Popović, Borislav Stanković, Radomir Šaper, Aleksandar Nikolić, Milorad Sokolović, Aleksandar Gec, Ladislav Demšar, Srđa Kalember, Tulio Roklicer, Dragan Godžić, Mirko Marjanović, Lajoš Engler i Volmoš Loci. Selektor je bio Francuz Anri Hel, jedini trener koji je istovremeno trenirao četvoricu velikana srpske, evropske i svetske košarke i četvoricu članova „FIBA Kuće slavnih“ (Popović, Stanković, Šaper i Nikolić).

Spomenik su svečano otkrili predsednik Košarkaškog saveza Srbije Predrag Danilović, ministar omladine i sporta Vanja Udovičić, zamenik gradonačelinka grada Beograda Goran Vesić, predsednik Košarkaškog saveza Francuske Žan-Pjer Siuta i, i to u društvu ambasadora Francuske Fredirka Mondolinija, predsednika FIBA Evrope Turgaja Demirela, generalnog sekretara FIBA Evrope Kamila Novaka, direktora Košarkaškog saveza Francuske Gorana Radonjića, generalnog sekretara Košarkaškog saveza Srbije Dejana Tomaševića i predstavnika klubova Crvene zvezde i Partizana, bivših asova i inicijator ideje za podizanje spomenika Nataše Kovačević ispred Fondacije „Nataša Kovačević“ , kao i potomaka košarkaša ove čuvene reprezentacije.

Predsednik KSS Predrag Danilović izjavio je ovom prilikom:

– Izuzetno sam ponosan što sam na čelu jedne vrlo ozbiljne organizacije i želim da se zahvalim Nataši i mojim saradnicima iz KSS, gradu Beogradu i Ministarstvu, predstavnicima Federacije Francuske, na ovom lepom događaju. Trenirao sam na ovim terenima u prošlom veku, na Partizanovim terenima, pa smo prelazili na Zvezdine kad ugreje sunce, jer je tu bila hladovina… Meni je ovo mesto kao dom i velika je stvar što smo srušili ovu ogradu koja je delila terene… Imam sreću što poznajem čoveka kakav je Bora Stanković, imao sam sreću i da sam poznavao i poznajem četvoricu velikana, dva čoveka koja su mi bila posebno draga a to su Radomir Šaperi Aleksandar Nikolić… Naravno, veliko poštovanje i Nebojši Popoviću, kao i Bori Stankoviću i dan danas… Smatram da je ovo jedno obeležje, pre svega, prijateljstva Košarkaških saveza Srbije i Francuske, kao i naša dva naroda… – rekao je predsednik KSS Predrag Danilović.

Ministar omladine i sporta Vanja Udovičić istakao je:

– Danas šaljemo jasnu poruku prijateljstva, zajedništva, snažnu sportsku poruku da zajedno možemo da uradimo mnogo. To zajedništvo je počelo pre mnogo godina i danas na ovom mestu, koje je rodilo jedno novo vaspitanje, jedan pokret i ideju, kojom su ne samo košarkaši, već i sportisti iz drugih sportova krenuli i ugledali se na te velike sportske gormade… Danas se zahvaljujemo njima, ali i svim košarkašima koji su Srbiju uvek predstavljali na najbolji način. Naši košarkaši i košarkašice jesu i te kako i evropski, i svetski, i olimpijski šampioni i to su dokazali mnogo puta do sada. Ali, ova današnja simbolika je snažna poruka koju šaljemo svetu – da poštujemotradiciju, sve ono što je urađeno ranije, da je to naš pokretač, naša obaveza, odgovornost i da je na nama da nastavimo još bolje i kvalitetnije nego što su sportske veličine radile godinama unazad. To će biti naša večita borba, da pokažemo da smo sa razlogom na ovom mestu koje ujedinjuje i koje je dalo veliki broj šampiona, kvalitetnih ljudi koji danas predstavljaju simboliku rada, uspeha, vaspitanja, ljudi na koje se svi mi danas ugledamo. Hvala svima koji su učestvovali u ovom projektu i koji su ga podržali, koji su poslali poruku da ovaj spomenik treba da nas ujedinjuje, da bude vodilja u budućnosti i da ostvarujemo još bolje rezultate…

Zamenik gradonačelinka grada Beograda Goran Vesić bio je srećan zbog otkrivanja ovog spomenika,

– Prvo želim da se zahvalim Nataši Kovačević, jer bez njene energije i upornosti ovog spomenika ne bi bilo. Svi smo ovde pomogli, preko ministarstva do grada Beograda, Košarkaškog saveza Srbije… Kao Grad Beograd veoma smo ponosni što imamo spomenik našem najtrofejnijem i sportu koji je najpopularniji u Srbiji. Da se ne ljute drugi, ako postoji sport koji zaslužuje spomenik onda je to košarka, koja je naš nacionalni sport. Važno je i da imamo ponovo spomenik koji vezuje Francusku i Srbiju na Kalemegdanu, jer znate da se nedaleko odavde nalazi spomenik zahvanosti Francuskoj koji je Srbija podigla. Na taj način pokazujemo koliko su ova dva naroda vezana. Kod nas u Skupštini grada nalaze se i predlozi KSS da nekoliko važnih ljudi za razvoj naše košarke kao što su Nebojša Popović i Radomir Šaper dobiju ulice u Beogradu i mi ćemo iskoristiti ovu i narednu godinu da to uradimo, jer oni to zaslužuju. Znate da je hala na Novom Beogradu ponela ime Ranka Žeravice, da je hala Pionir nazvana po profesoru Nikoliću… Na taj način, kao Grad Beograd, čuvamo uspomene na ljude koji su važni za razvoj sporta i čitavog našeg društva i oni treba da dobiju obeležja kakva zaslužuju, Na kraju, moram da kažem da je ovaj spomenik srušio jednu veliku barijeru, ogradu između Zvezde i Partizana, što nije mala pobeda i mala stvar. Na kraju krajeva, ovo jedno divno mesto, rodno mesto srpske košarke, treba da bude zajedničko…

Predsednik Košarkaške federacije Francuske Žan Pjer Siuta je pozdravio prisutne i istakao da je presrećan što se nalazi u takvom društvu.

– Uvek sam imao poštovanje prema svemu što su košarkaši sa ovih prostora, srećan sam što sam u zemlji koja je izrodila toliko košarkaških talenata prisutan jednom ovakvom činu. Pozdravljam Natašu koja mi je kao druga kćerka i sve vas ovde, pozdravaljan srpsko-francusko prijateljstvo, srećan sam što to prijateljstvo traje već sedamdeset godina i siguran sam da nikad neće prestati – rekao je između ostalog Siuta.

Otkrivanju spomenika, koji je delo vajara Radoša Radenkovića, prisustvovali su i selektor Srbije Aleksandar Đorđević, Zoran Radović, Vladislav Lučić i mnogi drugi…

