VEČITI U EVROPI DOTAKLI DNO! NAJGORI U POSLEDNJIH 20 GODINA! Kako su srpski klubovi postali DRUGA LIGA!

- To dovoljno govori. Razočaran sam jer znam koliko znači ljudima koji vole sport pod obručima, Crvenu zvezdu ili Partizan, da gledaju dobru evropsku košarku. Evrokup je nekada bio za manje klubove, bilo je poznato da se u Beogradu igra Evroliga. Pa, evo i sada kada su dolazile, da tako kažem, drugorazredne evropske ekipe dvorana je bila puna. Videli ste onu atmosferu na Partizan - Ritas. Ovo je udarac za nas - pogađa pravu u metu Vlade Đurović.



Poznati košarkaški trener iznosi i mišljenje zašto smo pali toliko nisko.



- Očigledno nisu napravljene baš najbolje hemije u timovima. Partizan ima nešto bolju hemiju od Zvezde, ali... Nisu dovedeni adekvatni stranci. Da je Zvezda uspela da uz Perperoglua pogodi još jednog igrača, bila bi to druga priča. Ovako, Grk jeste sjajan, ali objektivno nije on Šved pa da može sam da dobija utakmice u kontinuitetu. Neke utakmice je Čović bio najbolji igrač, to govori kakva su pojačanja stigla na spoljnim pozicijama, a to bi trebalo da su igrači koji prave razliku.

foto: Starsportphoto



Ni domaći igrači ne prikazuju igre kakve zahteva dres Zvezde.



- Dobrić ima mnogo manju minutažu, pa samim tim igra i slabije nego prošle sezone. Daleko više sam očekivao od njega. Simanić, pak, igra više nego ranije, što znači da pre nije dobijao šansu koju je trebalo da dobije. Lazić ne igra kao pre kada je mogao da sačuva bilo kog igrača, sada više to nije slučaj.

Đurović je dao i svoje viđenje Partizana.



- Izuzetno mi se dopada kako radi Trinkijeri. Ima on tu dosta stvari u timu koje mu nedostaje. Partizan uopšte nije mlad tim, osim Marinkovića i Zagorca ne vidim tu neke mlade igrače, da bi se izvlačili na neku mladost. Ne mogu da verujem da nisu u stanju da ispune zahteve trenera koji kaže da sve pruzimaju na 2,7 sekundi pre kraja utakmice protiv Lijtuvosa. Upravu je trener kad kaže da nisu zaslužili pobedu, ni nisu - jasan je jedan od najvećih trenerskih šmekera sa ovih prostora.

Sreća, pa Nole nije kao košarkaši Čudno je već izgledao Beograd bez Reala, CSKA, Barse, Fenera...

- Pa, šta da se radi, eto ta Valensija, koja ne može da bude u prvih 6 u Španiji, lagano dobije Zvezdu. Dobro, imamo bar Đokovića da pratimo, uživanje je pratiti njegove mečeve. On nema takve padove kao večiti. Baš, nedavno sam radio u Tunisu i oni tamo svi znaju za Novaka! To što on radi je najveći mogući dobitak za Srbiju.

Kurir sport / Miloš Bjelinić

Kurir

Autor: Kurir