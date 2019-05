ALEKSEJ ŠVED ZA KURIR: Biće teško protiv braće Srba!

Aleksej Šved godinama je najveća zvezda ruske košarke i momak koji oduševljava sve ljubitelje igre pod obručima.



Možda i najtalentovaniji evropski napadač imao je ove sezone peh sa povredom prsta, zbog koje je bio na dužoj pauzi, ali će košgeter Himkija biti lider reprezentacije Rusije na Svetskom prvenstvu u Kini.

A tamo su Rusi upali u grupu sa Srbijom. Aleksej sigurno pamti poraz u polufinalu Evrobasketa 2017, kada je posle famozne trojke Bogdanoviću u šali poručio: "Dečko, ti si lud". U intervjuu za Kurir sjajni bek priča o sudaru s "orlovima", Nikoli Jokiću, Teu...

Godinama ste lider reprezentacije Rusije, da li osećate novo uzbuđenje pred Svetsko prvenstvo u Kini?



- Da, dugo igram za reprezentaciju, ali prvi put ću nastupiti na Svetskom prvenstvu, pa sam uzbuđen jer verujem da će biti mnogo pozitivnih stvari za mene i naš tim - kaže Šved.



Kakav će tim imati Rusija?



- Igramo u istom sastavu već nekoliko godina, svi stariji igrači su otišli odavno. Mi smo jedna uigrana družina, imali smo prilike da dobro upoznamo jedni druge i znamo šta da očekujemo.



Rusija i Srbija su u istoj grupi, a šta ako se opet sastanu i u meču eliminacija na Mundobasketu?



- Imam mnogo prijatelja i poznanika u reprezentaciji Srbije, sa nekima sam igrao u Evroligi, i uvek mi je drago da igram protiv reprezentacije Srbije, Srbi su naša braća i biće baš zanimljivo. Srbija ima veoma jak tim.

Cela Srbija strepi da li će Nikola Jokić igrati za reprezentaciju, šta mislite o njemu?



- Nikola je imao sjajnu sezonu i bio lider Denvera. Centar koji na parketu može da uradi sve. Neverovatne su njegove asistencije, a odličan je strelac. On saigrače pravi boljima. Ako bude igrao u Kini, to će biti veliki plus za Srbiju.

Igrali ste jednu sezonu u CSKA sa kapitenom Srbije Milošem Teodosićem, kakav utisak je ostavio na vas?



- Da, bio mi je saigrač, on je fenomenalan u organizaciji igre, preuzima odgovornost na sebe, njegove asistencije me oduševljavaju. Mnogo jak igrač.

Već dugo sarađujete sa srpskom agencijom braće Obrada i Aleksandra Fimića, kakav je vaš odnos?

- Sa Sašom i Obradom sam već 14 godina. Super su momci, pravi profesionalci i s njima se uvek osećam prijatno. Postali smo prijatelji, tako da više nemamo samo odnos igrač-agent.

