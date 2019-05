NEPRAVDA PREMA JOKIĆU: U trci za NBA nagrade nema Srbina

Iako mi verujemo da je bilo mesta za Nikolu Jokića u top 3 igrača ligaškog dela sezone – što je srpski as potvrdio i u plej-ofu – obistinile su se najave da su finalisti u izboru za MVP Janis Adetokunbo (Milvoki), Džejms Harden (Hjuston) i Pol Džordž (Oklahoma Siti).

Srpski as bio je alfa i omega Denvera na putu do drugog mesta na Zapadu na kraju regularnog dela sezone, odnosno do polufinala plej-ofa gde su Nagetsi nesrećno poraženi od Portlanda u majstorici. Za kandidaturu nije pomogla ni činjenica da je Jokić je u regularnom delu sezone igrao maltene na granici tripl-dabl učinka (20,1 poen, 10,8 skokova i 7,3 asistencije), dok je u doigravanju bio još bolji: 25,1 poen, 13 skokova i 8,4 asistencije!

Adetokunbo i Džordž su finalisti i u izboru za najboljeg defanzivca lige, gde im društvo svakako ne pravi Harden, već Rudi Gober (Juta), prošlogodišnji osvajač ovog priznanja.

Među ostalim finalistima tu je i Luka Dončić, favorit u trci za najboljeg rukija godine:

Najbolji šesti igrač: Lu Vilijams (Klipersi), Montrez Herel (Klipersi), Domantas Sabonis (Indijana).

Ruki godine: Luka Dončić (Dalas), Tre Jang (Atlanta), Diandre Ejton (Finiks).

Trener godine: Majk Meloun (Denver), Majk Budenholcer (Milvoki), Dok Rivers (Klipersi).

Igrač koji je najviše napredovao: Paskal Sijakam (Toronto), Dieron Foks (Sakramento), Dianđelo Rasel (Bruklin).

Proglašenje pobednika biće održano 24. juna.

Kurir sport

Kurir