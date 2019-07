LJUDI NE RAZUMEJU ŠTA SE DOGODILO, ZLONAMERNI SU: Čović o odluci da region izgubi mesto u Evroligi

Crvenu zvezdu nije iznenadila ovakva odluka menadžemnta Evrolige. Prema rečima Čovića, ABA liga formalno nije ništa izgubila.

– Što se tiče Crvene zvezde odluke Skupštine Evrolige su očekivane. Mi dugo pratimo razvoj Evrolige i to u smislu dva najveća evropska takmičenja – Evrolige i Evrokupa. Za nas nije neočekivano da je Skupština Evrolige na predlog menadžmenta Evrolige ukinula ugovore sa tri lige – nemačkom, VTB ligom i ABA ligom. Moram da naglasim da ABA liga ovim formalno ništa nije izgubila jer ABA liga umesto ugovora ima zagarantovan vajld-kard, a on će se dodeliti prema ostvarenom rezultatu - kazao je Čović.

– Sve druge priče su mistifikovanje od onih koji ne razumeju šta se dogodilo i za one koji su zlonamerni. To je reorganizacija i faza resetovanja Evrolige, na putu ka krajnjem cilju, a krajnji cilj je uspostavljanje piramidalnog takmičenja, koje će na vrhu piramide imati Evroligu, ispod toga Evrokupa, a na dnu piramide nacionalna prvenstva.

Čović je najavio kako bi trebalo u budućnosti da funkcioniše sistem evropske košarke.

– To znači da će se u dogledno vreme iz nacionalnih prvenstava ići u Evrokup, iz Evrokupa u Evroligu, a iz Evrolige ispadati u Evrokup. To je krajnji cilj. Ipak, postoje i novine. To su Udruženje igrača, Udruženje trenera i preuzimanje ingerencija vezanih za arbitražu. Crvena zvezda je spremna za ove promene jer se mi studiozno bavimo trendovima evropske košarke. Ne mislim da je umanjen značaj ABA lige jer ne zaboravite, iz ABA lige se ide u Evroligu, kao što se iz ABA lige ide u Evrokup - zaključio je predsednik Crvene zvezde.

