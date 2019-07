JOKIĆ JE NAJBOLJI PLEJ DENVERA, A SVI SU MISLILI DA JE SLAB ZA NBA: Litvanska legenda hvali Nikolu i veruje da će Srbin tek zaludeti Amerikance

– Uzdamo se u kontinuitet. Mnogi timovi su napravili promene, dodavali velike igrače, superstarove. Ali, za njih je i dalje sve nepoznanica. Mi smo gledali šta nam je ova grupa momaka pokazala, vodila nas je do skora 54-28, imala najbolji učinak na domaćem terenu – 34-7. I dalje je to treća najmlađa ekipa u ligi, a dodavanjem Džeremija Grenta postali smo još bolji. Znamo da smo napadački izuzetno dobri, ali će nam on pomoći i u odbrani – priča Karnišovas.

Jasno je da se ekipa razlikuje od ostalih, pa čak i na već pretrpanom Zapadu.

– Čuvanjem Jokića i Mareja trudimo se da zadržimo sve zajedno, uključujući i stručni štab i rukovodstvo. Kontinuitet je naš moto. Zahvalni smo vlasnicima što su i oni nas sačuvali, mogli su da precrtaju ovaj projekat pre dve godine.

Prisetio se kako je došlo do toga da Denver uopšte izabere Nikolu Jokića.

Posebno je ponosan na njegov napredak.

– Postepeno je i to napredovalo, kao i Džoker. Igrao je Letnju ligu i prosečno je beležio deset poena i sedam skokova. Posle toga niko nije mogao da pretpostavi da će uskoro biti u konkurenciji za MVP lige. Bilo je postepeno, ali je onda u trećoj godini, od kada je 15. decembra postao starter, krenuo da ređa lude brojke, vezuje tripl-dablove… Tada smo pomislili da postoji šansa da bude zvezda u ligi.

Mogli su da ga dovedu i neki drugi timovi…

– Pre drafta je bio na raspolaganju svima, svaki tim je mogao da ga gleda i na Hup Samitu. Morali smo da gledamo snimke Marka Gasola kada je bio 18-godišnjak u Španiji. Gledali smo ga kako je igrao u Barseloni. Bio je to rizik, ali nam se isplatilo. Ali, sve zasluge idu Jokiću zbog toga kakav je igrač postao.

Svi su mislili da nije dovoljno fizički dobar da bi uspeo u NBA, računajući i nas. Ali, njegov talenat je uvek bio tu – od dodavanja, preko šuta, do verovano najbolje kontrole lopte koju smo ikada videli. Samo je trebalo popraviti njegovo telo. Sada možemo da kažemo da je on naš plejmejker, on inicira naš napad. Mnogi me pitaju da ga uporedim sa Sabonisom, kakav je on bio dodavač. Mislim da je Džoker to podigao na još viši nivo, jer on i prevodi loptu. On uhvati skok, prenese loptu, pokreće napad… Koliko timova u ligi ima centra koji vodi loptu u ključnim trenucima, što se dešavalo u plej-ofu.

