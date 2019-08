ĐORĐEVIĆ UTUČEN! NIJE MU DO KOŠARKE: Selektor Srbije pustio suzu posle pobede nad Turskom!

Najjači utisak ostavila je povreda Dragana Milosavljevića s početka drugog poluvremena.

Posle Miloša Teodosića i Vladimira Lučića, još jedan srpski reprezentativac dospeo je na listu povređenih.

Đorđević nije mogao da izdrži, pustio je suzu...

"Šta reći, ako uopšte treba da se priča o košarcu posle ovakve utakmice, sigurno je da je prvo razmišljanje o Milosavljeviću. Nadamo se da nije... Otišao je već na magnetnu rezonanacu sa našim lekarom", rekao je Đorđević posle utakmice.

"Orlovi" su igrali dobro i deklasirali Tursku 87:72. Selektor se ipak osvrnuo na utakmicu.

"Mislim da smo imali dobra odbrambena rešenja bez obzira na veliki broj promašaja turske ekipe u prvom poluvremenu. Mnogo puta smo ih mi u poslednjim sekundama napada doveli do tih situacija, agresivnošću. Dobro smo otvorili utakmicu, svi su bili koncentrisani, na dobar način igrali. Igrali smo iz odbrane, možemo i moramo bolje svaki put. Znamo šta je pred nama i to je to", rekao je Đorđević.

(Blic, Foto: Starsport)

