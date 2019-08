PARTIZAN VRATIO SRPSKOG REPREZENTATIVCA: Pecarski i Janković odlaze, stiže Birčević!

Povratak @stefan.bircevic! Dvadesetdevetogodišnji krilni centar u redove crno-belih dolazi nakon sezone koju je završio u nemačkom bundesligašu, ekipi Baskets Bon. U dresu Partizana proveo je sezonu 2016/17, kada je sa Parnim valjkom igrao polufinale ABA lige i finale kupa „Radivoj Korać“. Kao član nacionalnog tima ima osvojene tri srebrne medalje: na Eurobasketu u Turskoj 2017. godine, letnjim Olimpijskim igrama 2016. u Brazilu, i na Svetskom prvenstvu 2014. u Španiji. Srpski reprezentativac branio je još boje španskog Estudijantesa, turskog Banvita i Istanbula BB, a igrao je i za Radnički Kragujevac i Metalac iz Valjeva. #KKPartizan #PartizanFamily

