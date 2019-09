благодарам Cкопје 🙌❤️ #Repost @dnevnadozakosarke_official (@get_repost) ・・・ Navijači Rabotničkog pevaju "Neke ptice nikad ne polete" nakon pobede protiv MZTa 2011. #tb #sasamatic #video #makedonija #macedonia #basketball #kosarka #navijaci #mzt #rabotnicki #skoplje #skopje

A post shared by Saša Matić (@sasamatic_official) on Sep 30, 2019 at 9:03am PDT