STRAHINJA JOKIĆ ZAVRŠIO U PRITVORU U AMERICI: Brat Nikole Jokića davio devojku zbog bivšeg dečka! Preti mu do 16 godina robije!

Strahinja Jokić (37), najstariji brat NBA zvezde Nikole Jokića (24), uhapšen je u Denveru zbog sumnje da je tukao i davio devojku zbog svađe oko njenih bivših momaka!

Kako prenose američki mediji, Strahinja je napao devojku u stanu u centru grada.

- Strahinja i devojka su sedeli u stanu. On je navodno pio alkohol. Svađa među njima je izbila kada je pitao devojku za njene ranije veze i momke. Rekla mu je s kim je bila u vezi, što ga je razbesnelo i počeo je da viče i da je vređa - preneli su mediji u Sjedinjenim Američkim Državama.

Posle hapšenja... Strahinja Jokić

Uzeo joj telefon

Kako su dodali, devojka se uznemirila kada je najstariji Jokić postao agresivan i želela je da ode.

- On ju je tada gurnuo i nije joj dao da izađe. Zgrabila je telefon u nameri da pozove policiju, ali je on još više pobesneo i uzeo joj telefon. Rekao je: „Nećeš ti nikoga da zoveš.“ Žrtva je tada izletela na balkon i dozivala pomoć. Njenim mukama tu nije bio kraj, jer ju je Strahinja zgrabio za vrat i počeo da je davi. Dok ju je stezao, vikao je „da će je gušiti dok ne zaspi“ - prepričali su dramu američki mediji.

Jokićeva žrtva je uspela da se spase tako što se dokopala kompjutera u spavaćoj sobi.

- Poslala je poruku poznaniku da je u opasnosti, a on je obavestio policiju. Policajci su brzo došli i uhapsili Jokića. Protiv njega je podneta krivična prijava za napad drugog stepena, kao i prekršajna prijavu za protivpravno lišavanje slobode - rekao je izvor.

Prema američkom zakonu, Jokiću za krivično delo napad drugog stepena preti zatvorska kazna u trajanju od pet do 16 godina.

- On može biti osuđen na zatvorsku kaznu ili na novčanu, u visini od 2.000 do 500.000 dolara. Takođe, može biti osuđen i na uslovnu kaznu, sa rokom provere do tri godine. To sve zavisi od odluke suda - navode izvori.

Nije sve baš tako

Strahinjin otac Branislav za Kurir kaže da mu je sin uhapšen zbog svađe sa suprugom i tvrdi da je on pušten iz pritvora.

- Tačno je da mi je sin uhapšen. On je tamo prenoćio i odmah je ujutru pušten, posle 24 sata. To je Amerika, sve je malo prenaduvano. Znate kako je, jedan mali Srbin je imao mali problem. Nije to sve baš tako bilo kako se piše, ali nije ni bitno, idemo dalje. Čuo sam se s njim, pričali smo, biće tu malo gužve i to je to. Stvarno ne bih da pričam o tome - rekao je Jokićev otac za Kurir i dodao da „Nikoli nije svejedno“.

Inače, Nikolina braća Strahinja i Nemanja i te kako su poznati u Americi, pre svega zbog toga što prisustvuju gotovo svim mečevima najmlađeg brata, ali i po izlivima besa i psovkama na tribinama.

- Strahinja je ostao upamćem po izlivu besa na jednoj utakmici, kada je poludeo na sudiju, zbog čega je moralo da reaguje i obezbeđenje - naveli su oni.

Američki mediji opsiju ga kao „čoveka stenu“, „budućeg zlikovca iz filmskog hita ‘Umri muški’“, „momka obučenog za telohranitelja, koji redovno trenira u lokalnoj teretani“.

ZAZIRU - KOMŠIJE IZ SOMBORA

SVI IH SE PLAŠE, ZATO PRIČAJU DA SU FINI U Somboru, rodnom gradu braće Jokić, u kom im i dalje žive roditelji, juče je glavna tema bilo Strahinjino hapšenje. I dok većina meštana priča da su braća fina i nisu problematična, pa ih je hapšenje iznenadilo, jedan Somborac kaže da je istina malo drugačija.

- Nije Strahinja na baš tako dobrom glasu, ali vam to ovde niko neće reći. Svi ih se plaše i ne žele da se kače s njima - kaže jedan komšija. On dodaje da su Nikola i Nemanja fini momci i da je ceo Sombor ponosan na veliki uspeh koji je Nikola postigao, ali da su od Strahinje još iz perioda srednje škole svi zazirali.

- Nije on kriminalac, niti je maltretirao ljude bez povoda, ali se s njim nikad nije znalo kako će da reaguje na reč koja mu nije po volji. Njemu je kum košarkaš Darko Miličić - dodaje meštanin. U kući Jokića u Somboru juče nije bilo nikoga. Komšije kažu da je reč o finoj porodici.

- Braća su otišla s Nikolom u Ameriku. Ovde s njima nije bilo problema.

Kažnjavanje

BRATA NIKOLU GAĐAO NOŽEVIMA

Strahinja, Nemanja i Nikola Jokić izuzetno su interesantni američkim medijima, pa je u jednom tekstu o njima opisano koliko se trude da svaki trenutak provedu zajedno. Nikola je priznao da mu podrška braće najviše znači, ali su se prisetili i anegdota iz detinjstva. Tako je Nikola ispričao kako je Strahinja prema njemu imao posebne metode maltretiranja. Kada je imao samo desetak godina, brat ga je gađao noževima.

- Jednom mi je spustio ruke i bacao noževe oko glave. To je bilo malo ludo - prisetio se Nikola kazne kroz koju je prošao kada je odbio da se popne uz drvo tokom piknika. U razgovoru za američke medije posle jedne utakmice, na pitanje novinara da li se plaši nekog igrača iz lige, on je odgovorio:

- Plašim se samo jedne osobe u životu. To je moj brat. Da li ste ga videli?

Drugi brat

NIKOLU PRATE I NA GOSTOVANJIMA

Zanimljivo da je srednji brat Nemanja Jokić igrao košarku, ali pošto u njoj nije uspeo, odlučio je da počne da se bavi ultimatfajtom (MMA). Međutim, ostao je uz mlađeg brata Nikolu, kog on i Strahinja prate čak i na gostovanjima.

- Nikola ne može da bira da li smo uz njega ili nismo. On je inteligentan momak i siguran sam da ne bi skrenuo na pogrešnu stazu. Ali ovo su veoma važni momenti i želim da mu pružim podršku koju ja nisam imao. Uvek mu govorim: „Ti živiš moj san, nemoj da praviš greške koje smo mi pravili“ - ispričao je Nemanja Jokić.

