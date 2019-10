FMP POSLE DVA KOLA JEDINA NEPORAŽENA EKIPA IZ SRBIJE! Vladimir Jovanović: Imamo zadatak da se i sledeće sezone takmičimo u ABA ligi, da igramo lepo i da mladi igrači napreduju

Tim iz Železnika najpre je nadigrao Krku na gostovanju u Novom Mestu, a potom je na svom parketu ubedljivo savladao i Mega Bemax.

Popularne Pantere već treću sezonu sa klupe predvodi veoma talentovan trener Vladimir Jovanović, 35-godišnji Mladenovčanin koji je već drugu sezonu zaredom najmlađi strateg u regionalnom takmičenju. I ove sezone Jovanović ima veoma mladu ali i perspketivnu ekipu pa zato maksimalan učinak na startu posebno dobija na značaju:

- Rezultatski zaista mogu biti veoma zadovoljan. Skor od dve pobede bez poraza je nešto što smo priželjkivali i čemu smo se nadali. Znali smo da neće biti lako, a ti uvodni mečevi su za nas bili veoma važni. Međutim, posle trijumfa sam igračima rekao da moramo da ostanemo čvrsto na zemlji, jer taj rezultat ne sme nikako da nas zavara. Imamo mnogo mladih i neiskusnih igrača i kao što smo imali padove u igri tokom prve dve utakmice sigurno ćemo ih imati i u nastavku sezone. Zato moramo da nastavimo naporno da radimo, jer dosta toga još možemo da popravimo i unapredimo u našoj igri i budemo bolji kako sezona bude odmicala - rekao je Jovanović.

Zanimljivo je istaći da je Jovanović već sedam godina u FMP-u, a da je u klub došao na preporuku kondicionog trenera Radivoja Mandića koji je i pre sedam godina takođe bio u stručnom štabu ekipe iz Železnika.

- Sve to je bio splet veoma slučajnih i za mene srećnih okolnosti. Radivoj Mandić mi je bio profesor na DIF-u, upravo na predmetu košarka. Kroz poznanstvo i brojne razgovore sa njim predložio mi je da se oprobam u radu sa seniorima, pošto sam do tada vodio samo mlađe kategorije. FMP je u to vreme pravio novi stručni štab, Milan Gurović je bio imenovan za trenera, a ja sam došao na probu i na moju veliku radost zadovoljio sam kriterijume i ostao u klubu.

A kako se rodila ljubav prema trenerskom poslu...

- Igrao sam košarku u rodnom Mladenovcu i kao jedan od talentovanijih iz generacije još kao pionir otišao sam u Beobanku. Prošao sam tamo sve mlađe selekcije, sarađivao sa sjajnim ljudima i odličnim trenerima poput Mirka Mirkovića, Vanje Guše i Zorana Đurkovića od kojih sam mnogo toga naučio. Na prelasku u seniorsku konkurenciju sam se vratio u Mladenovac i kada sam uvideo da kao igrač neću moći da igram na nivou koji je zadovoljavao moje ambicije, rešio sam da se oprobam u trenerskim vodama. Šansu sam dobio u malom mladenovačkom klubu BB basket gde sam počeo da radim sa decom. I, verujte mi da sam posle prvog treninga bio uveren da sam napravio pravi potez i da je to ono čime želim da se bavim. Još kada je posle nekog vremena usledila sve veća interakcija sa tim mališanima i kada je njihov napredak postao evidentan to mi je dalo ogroman motiv da se trenerskom pozivu posvetim na pravi način - objašnjava Jovanović.

O kvalitetu rada Vladimira Jovanovića možda najbolje svedoči podatak da je već posle prve sezone na mestu šefa stručnog štaba iz FMP-a put Malog Kalemegdana u redove Crvene zvezde krenula čitava prva petorka - Filip Čović, Aleksa Radanov, Nemanja Nenadić, Boriša Simanić i Majkl Odžo. U potpunosti je afirmisao i Dragana Apića koji je trenutno u Lokomotivi iz Kubana. I ove sezone Jovanović u ekipi ima veliki broj talentovanih, ali još neafirmisanih igrača. Svestan je izazova i od toga ne beži.

- Rad sa mladim igračima sa sobom nosi veliku odgovornost. Jer, taj njihov prelazak iz juniorskog u seniorski program rada je za sve njih veoma turbulentan. Potrebno je biti ne samo trener, već i pedagog i dobar psiholog. Strpljenje je tu ključ, ali ne samo za igrače, već strpljenje mora da pokaže i trener. Takođe, važno je da ti mladi igrači na terenu imaju pored sebe nekog iskusnijeg na koga mogu da se oslone u nekim situacijama, ali i da se ugledaju - kratko je zastao Jovanović i potom dodao:

- U FMP-u imamo zaista odlične uslove za rad, vrhunsku halu koja nam je na raspolaganju i zato ne čudi činjenica da je FMP nastavio sa trendom proizvodnje igrača. Veoma često se dešava da treniramo po dva do tri sata pre i po podne. Tokom trajanja regionalnog takmičenja imamo jednu utakmicu nedeljno, dakle dovoljno vremena za rad, i to je jedan od razloga što naši igrači brže napreduju. Takođe, moje igrače učim da je svaka naradna utakmica malo finale, da sa podjednakim žarom prilaze svakom narednom protivniku, jer samo tako mogu izrasti u pobednike - konstatuje Jovanović.

Tokom leta 2018. godine Vladimir Jovanović boravio je Americi gde se usavrašavao radeći u stručnom štabu LA Klipersa:

- Bilo je to fenomenalno iskustvo za mene. Bio sam u prilici da upoznam Doka riversa, Sem Kasela... sa mnogim ljudima iz stručnog štaba sam i danas u kontaktu. Mnogo sam naučio i veoma sam zahvalan na prilici koju sam dobio. Pratim NBA ligu, mada mnogo redovnije tokom plej-ofa nego u ligaškom delu sezone. Osim Klipersa za koje sam na neki način vezan, voleo sam da gledam mečeve Milvokija jer su igrali atipičnu košarku.

O ambicijama FMP-a za ovu sezonu Jovanović je rekao:

- Kao i svake godine imamo zadatak da se i sledeće sezone takmičimo u ABA ligi, odnosno da izbegnemo ta dva poslednja mesta. Pored toga, moja želja je i da ekipa igra dobro, lepo za oko, da mladi igrači napreduju i kada se završi liga i podvučemo crtu oni budu bolji košarkaši nego što su bili na početku sezone - zaključio je Jovanović.

Kurir sport

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir